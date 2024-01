Der Kurs der Ethereum Layer-2 Skalierungslösung Arbitrum (ARB) springt in den letzten 24 Handelsstunden um 20 Prozent auf ein neues Allzeithoch.

Der Kurs des Ethereum-L2-Protokolls Arbitrum kennt aktuell kein Halten und sprang in den letzten 24 Handelsstunden auf ein neues Allzeithoch bei 2,40 US-Dollar. Unmittelbar nach der Bitcoin-ETF Zulassung zeigt sich der ARB-Kurs enorm bullish und stieg innerhalb kürzester Zeit zweistellig gen Norden. Die anhaltend hohe Netzwerkaktivität des Arbitrum-Netzwerks scheint sich zunehmend im Kurs der beliebten Ethereum (ETH) Layer2-Skalierungs-Lösung widerzuspiegeln. In den letzten 30 Handelstagen legte der Kurs um mehr als 108 Prozent im Wert zu. Wie sich Arbitrum in der kommenden Zeit entwickeln könnte und welche Chartmarken nun relevant sind, wird im Folgenden analysiert.