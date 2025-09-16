App herunterladen
Krypto-Rallye voraus?  Altcoin Season beginnt: Steht der nächste Krypto-Boom bevor?

Der Krypto-Markt läutet die Altcoin Season ein. Warum Experten von einer neuen Boom-Phase sprechen – und worauf Anleger achten müssen.

Moritz Draht
Eine Nahaufnahme verschiedener Kryptowährungen, die auf einem digitalen Tablet platziert sind, das Live-Kurs-Charts und Handelspaare von Kryptowährungen anzeigt und die dynamische Energie des aktuellen Krypto-Booms einfängt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kapital fließt von Bitcoin verstärkt in große Altcoins

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Marktindikatoren und strukturellen Faktoren den Startschuss für eine Altcoin Season liefern
  • Wie institutionelle Investoren, neue Technologien und Makrotrends die Rallye befeuern
  • Welche Risiken bei Altcoins lauern – und mit welchen Strategien sich Investments absichern lassen
  • Wie man sich optimal positioniert, um von der nächsten großen Marktphase zu profitieren

Der Krypto-Markt befindet sich zurzeit in einer Umbruchphase: Immer mehr Indikatoren bestätigen, dass die lang erwartete Altcoin Season eingesetzt hat. Während die Bitcoin-Dominanz einen deutlichen Rückgang zeigt und Platz schafft für Kapitalrotationen, bringen sich Investoren schon mal in Stellung: Die Zeit der schwindelerregenden Altcoin-Rallyes scheint allmählich gekommen. Für Anleger könnte damit eine gewinnreiche, aber auch risikoreiche Marktphase beginnen.

