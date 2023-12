Das letzte Quartal dieses Jahres erwies sich für Bitcoin bisher als besonders bullish. Im Zuge des Aufstiegs auf über 40.000 US-Dollar je BTC zogen sogleich mehrere Altcoins nach. Auf diese wartet jedoch womöglich noch der Großteil ihrer Kurszuwächse, wie einige Indikatoren verraten. Es stellt sich jetzt also die Frage, welche der 10.000 plus Kryptos vom kommenden Aufschwung am meisten profitieren.

Gerne verweisen manche Experten in diesem Zuge auf “etablierte” Projekte, sofern es solche in diesem Sektor überhaupt gibt. Doch ein Blick in die Vergangenheit belehrt wohl eines Besseren. Im Dezember 2017, der Spitze des damaligen Bullenmarktes, zierten noch Token und Coins wie DASH, NEM, IOTA, LTC, BCH oder XMR die Top-10 der Krypto-Rangliste. Im November 2021, die Spitze des letzten Bullenmarkts, waren sie verschwunden. Doch “this time is different”, wie man im Space zu sagen pflegt – richtig?