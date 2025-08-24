Trump verliert seinen Krypto-Berater an den Stablecoin-Giganten Tether, Solana stellt einen neuen Rekord auf – und auch Deutschland mischt im internationalen Wettbewerb mit.

Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Euro-Stablecoin profitiert von Bullishs Milliarden-IPO

Der Börsengang der Kryptobörse Bullish gilt mit einem Emissionserlös von 1,11 Milliarden US-Dollar als eines der markantesten IPOs des Jahres. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Euro Stablecoin EURAU, der laut Emittent AllUnity zur Abrechnung der Einnahmen verwendet wurde. CEO Alexander Höptner betont die Bedeutung des Ereignisses als Beleg für die wachsende Relevanz von Stablecoins im globalen Finanzsystem. Er sieht darin einen Schritt hin zu einer integrativen und effizienteren Finanzwelt, in der digitale Assets wie EURAU eine zentrale Rolle spielen. Warum der EURAU-Stablecoin ein Gamechanger für Europas Krypto-Finanzplatz ist, lest ihr hier: Was der erste deutsche Stablecoin für Europa bedeutet.

Bitmine gehört zu den meistgehandelten Aktien der USA

BitMine Immersion Technologies zählt inzwischen zu den liquidesten Aktien der USA. Mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 6,4 Milliarden US-Dollar rangiert das Unternehmen auf Platz 19 der meistgehandelten US-Aktien und lässt dabei zeitweise sogar Coinbase hinter sich. Nur die Anteilsscheine von Coinbase und MicroStrategy werden im Krypto-Sektor noch häufiger gehandelt.

Gleichzeitig ist BitMine zur weltweit größten Ethereum-Treasury aufgestiegen. Rund 1,15 Millionen ETH hält das börsennotierte Unternehmen aktuell – ein Bestand im Wert von über fünf Milliarden US-Dollar. Vorstandschef Tom Lee sieht Ethereum als langfristige Makro-Investition und prognostiziert tiefgreifende Umwälzungen des Finanzsystems durch Blockchain und künstliche Intelligenz. Welche börsennotierten Unternehmen auf Platz zwei bis fünf stehen, haben wir hier analysiert: Das sind die 5 größten Ethereum-Treasury-Unternehmen 2025.

Tether verpflichtet Trump-nahen Insider

Tether, der Emittent des Stablecoins USDT, hat Bo Hines als neuen Berater für die US-Strategie und digitale Vermögenswerte engagiert. Der frühere Leiter des Digital Assets Council im Weißen Haus soll Tethers Aktivitäten in den Vereinigten Staaten unter der Trump-Administration strategisch begleiten.

Thrilled to join @Tether_to! Huge thanks to @paoloardoino & the team for the warm welcome. Excited to help build an ecosystem of digital asset products that set the standard for compliance & innovation—empowering U.S. consumers and reshaping our financial system. The best is yet… https://t.co/DloARijWkh — Bo Hines (@BoHines) August 19, 2025

Hines war maßgeblich an der Ausarbeitung des GENIUS Acts beteiligt, der einen rechtlichen Rahmen für Stablecoins schafft. Auf X kündigte er an, beim Aufbau eines regelkonformen Ökosystems mitwirken zu wollen. Tether-CEO Paolo Ardoino erklärte, die US-Pläne seien bereits in Umsetzung – Hines’ Erfahrung im politischen Prozess soll dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Solana knackt Rekord bei Netzwerkaktivität – mit Einschränkungen

Das Solana-Netzwerk erreichte laut Entwickler Mert Mumtaz einen neuen Spitzenwert von über 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Der Mitgründer des Infrastrukturprojekts Helius betonte jedoch, dass es sich dabei überwiegend um sogenannte Noop-Transaktionen handelte, die keine Statusänderung im Netzwerk bewirken und daher wenig Aussagekraft für reale Anwendungen besitzen.

Dennoch sieht Mumtaz darin einen Hinweis auf das technische Potenzial der Blockchain. Unter realen Bedingungen mit Übertragungen und Oracle-Updates sei ein ähnlicher Durchsatz von bis zu 100.000 TPS theoretisch denkbar. In der Praxis liegt Solana laut Solscan aktuell bei etwa 3.600 Transaktionen pro Sekunde.

BNB durchbricht Allzeithoch

Während der Kryptomarkt weitgehend seitwärts tendiert, markiert der Binance Coin (BNB) ein neues Allzeithoch bei 884 US-Dollar – ein Plus von elf Prozent in den vergangenen 30 Tagen. Begleitet wird der Preisanstieg von einem deutlichen Rückgang der BNB-Reserven auf zentralisierten Börsen. Ein Rückgang, der in der Vergangenheit häufig als bullishes Signal gewertet wurde. Welche Kursmarken für BNB jetzt wichtig werden, lest ihr hier: BNB-Analyse: So geht es jetzt nach dem Allzeithoch weiter.

