BNB-Analyse: So geht es jetzt nach dem Allzeithoch weiter

Der Kurs von BNB bewegt sich aktuell in einer Konsolidierungsphase innerhalb eines groß angelegten aufsteigenden Channels. Nach dem jüngsten Ausbruch auf ein neues Allzeithoch deutet die charttechnische Struktur darauf hin, dass eine Korrekturbewegung in Richtung der unteren grünen Support-Zone oder des 50 Tage EMA wahrscheinlich ist. Dieser gleitende Durchschnitt hat in der Vergangenheit mehrfach als tragfähiger Support fungiert und könnte auch diesmal die Basis für eine erneute Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends bilden.

Das Marktgeschehen bleibt jedoch stark abhängig von Bitcoin. Sollte es bei der Leitwährung zu einem Bruch wichtiger Unterstützungsniveaus kommen, dürfte auch BNB deutlicher unter Druck geraten. Zusätzlich rücken makroökonomische Impulse in den Vordergrund. Der heutige Handelstag steht unter dem Einfluss der angekündigten Reden von Fed Chef Jerome Powell sowie dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Je nach Tonlage, restriktiv oder unterstützend, könnten diese Aussagen erhebliche Volatilität auslösen und sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen verstärken.

Insgesamt präsentiert sich BNB damit technisch weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend, kurzfristig jedoch anfällig für stärkere Korrekturen. Besonders die grüne Support-Zone und der 50 Tage EMA bleiben zentrale Marken, während externe Impulse als potenzielle Auslöser für die nächste größere Marktbewegung gelten.

BNB Tageschart I Quelle: TradingView

Entscheidungszone im 4-Stunden-Chart zwischen Dreiecksformation und Korrektursignal

Im 4-Stunden-Chart steuert BNB aktuell auf den 200 EMA zu, der bereits mehrfach als verlässliche Unterstützung fungierte. Sollte dieser Bereich erneut verteidigt werden, könnte sich eine bullish geprägte Struktur in Form eines aufsteigenden Dreiecks herausbilden. Ein bestätigter Ausbruch über den horizontalen Widerstand hätte in diesem Fall das Potenzial, den Kurs deutlich weiter nach oben zu tragen und den bestehenden Aufwärtstrend zu festigen.

Die Gegenvariante darf jedoch nicht unbeachtet bleiben. Scheitert BNB mehrfach am Widerstand, steigt die Wahrscheinlichkeit der Ausbildung eines Triple Tops. Dieses Muster gilt als stark bearish und könnte eine ausgeprägte Abwärtsbewegung einleiten. Damit steht BNB an einem entscheidenden Punkt. Solange der 200 EMA als Unterstützung verteidigt wird, dominiert die bullish geprägte Struktur. Ein bestätigter Ausbruch nach oben würde dieses Szenario bekräftigen, während wiederholtes Scheitern am Widerstand die Gefahr einer größeren Korrektur deutlich erhöhen würde.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren I Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 135.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Redaktioneller Hinweis: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.