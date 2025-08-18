- Das Solana-Netzwerk gab am Wochenende eine Kostprobe seiner Belastungsfähigkeit. Wie Mert Mumtaz, Mitgründer des Solana-Entwicklertools Helius, am Sonntag auf X mitteilte, erreichte das Netzwerk eine Anzahl von über 100.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS).
- Mumtaz zufolge sei dieser Meilenstein nun erstmals von Solana erreicht worden, jedoch mit Einschränkungen. So handelte es sich bei den meisten der Transaktionen nicht um Token-Übertragungen, sondern um sogenannte „Noop”-Anweisungen (No-Operation), die keine Statusänderungen durchführen. Insofern spiegelt der Wert die mögliche Auslastung unter normalen Bedingungen nur bedingt wider.
- Wie der Solana-Entwickler weiter anmerkt, ließe sich jedoch „daraus schließen, dass theoretisch auch etwa 80–100.000 TPS bei Übertragungen, Oracle-Updates und ähnlichen [Operationen] möglich sind”.
- Auch wenn Testnets und Simulationen Solana theoretisch als eine der schnellsten Blockchains beschreiben, liegt der Durchsatz in der Praxis deutlich unter solch Spitzenwerten. Daten des Blockexplorers Solscan zeigen einen TPS-Wert von aktuell rund 3.600. Darin enthalten sind jedoch auch Blockchain-Abstimmungen. Abzüglich dieser liegt die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde knapp über 1.000.
