- Trotz des generellen Seitwärtstrends am Kryptomarkt, druckt BNB ein neues Allzeithoch bei 884 US-Dollar. Seither ist der Binance Coin allerdings wieder gefallen. Im Moment des Schreibens notiert BNB bei 851 US-Dollar.
- In den letzten 30 Tagen steht damit ein Kursgewinn von elf Prozent zu Buche.
- Zuletzt waren die Reserven auf den Exchanges deutlich gesunken – ein Erklärungsansatz für den starken Kurs des Binance Coins.
- Marktbeobachter wittern im Anstieg der Kryptowährung den Beginn eines nachhaltigen Trends. “Da börsennotierte Unternehmen auf BNB setzen, sind 1.000 US-Dollar nur noch eine Frage der Zeit”, schreibt @AkaBull (71.000 Follower) auf X.
- BNB ist der native Coin auf Binance. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Gebühren mit dem Coin bezahlen und erhalten dadurch Rabatte. Er wurde 2017 durch ein Initial Coin Offering (ICO) auf Ethereum eingeführt, migrierte dann aber auf die Binance Chain.
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen
Quellen
Binance Coin (BNB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Binance Coin (BNB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Binance Coin (BNB) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren