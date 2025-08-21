App herunterladen
Reserven auf Exchanges sinken  BNB erreicht Allzeithoch – fallen bald die 1.000 US-Dollar?

Der native Coin der Binance Chain erreicht ein neues Allzeithoch. Marktbeobachter sehen BNB auf gutem Wege Richtung 1.000 US-Dollar.

David Scheider
Teilen
BNB-Kurs852.57 $2.42 %
Bitcoin kaufen
Zu sehen ist ein BNB Coin vor einem Krypto-Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | BNB marschiert nach Norden. Nächste Station: 1.000 US-Dollar?
  • Trotz des generellen Seitwärtstrends am Kryptomarkt, druckt BNB ein neues Allzeithoch bei 884 US-Dollar. Seither ist der Binance Coin allerdings wieder gefallen. Im Moment des Schreibens notiert BNB bei 851 US-Dollar.
  • In den letzten 30 Tagen steht damit ein Kursgewinn von elf Prozent zu Buche.
Liniendiagramm, das die Preisentwicklung von BNB in USD vom 23. Mai 2025 bis zum 21. August 2025 zeigt, mit einem allgemeinen Aufwärtstrend.
Chart: BTC-ECHO, Kursdaten: Coinmarketcap
  • Zuletzt waren die Reserven auf den Exchanges deutlich gesunken – ein Erklärungsansatz für den starken Kurs des Binance Coins.
Liniendiagramm mit BNB-Börsensaldo (gelbe Linie) und BNB-Preis (schwarze Linie) von Dezember 2022 bis August 2023, wobei beide Werte im Laufe der Zeit schwanken.
BNB-Reserven auf den Exchanges | Quelle: Glassnode
  • Marktbeobachter wittern im Anstieg der Kryptowährung den Beginn eines nachhaltigen Trends. “Da börsennotierte Unternehmen auf BNB setzen, sind 1.000 US-Dollar nur noch eine Frage der Zeit”, schreibt @AkaBull (71.000 Follower) auf X.
  • BNB ist der native Coin auf Binance. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Gebühren mit dem Coin bezahlen und erhalten dadurch Rabatte. Er wurde 2017 durch ein Initial Coin Offering (ICO) auf Ethereum eingeführt, migrierte dann aber auf die Binance Chain.
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen

Quellen

Binance Coin (BNB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Binance Coin (BNB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Binance Coin (BNB) kaufen Leitfaden

