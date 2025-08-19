App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.02 T $
Bitcoin-Kurs113,694.00 $-2.06%
Ethereum-Kurs4,179.85 $-3.40%
XRP-Kurs2.93 $-2.95%
Cardano-Kurs0.866795 $-4.77%
Solana-Kurs178.16 $-2.75%
Dogecoin-Kurs0.214159 $-3.62%
BNB-Kurs831.64 $-1.32%
Polkadot-Kurs3.78 $-3.05%
IOTA-Kurs0.197321 $-1.80%
Official Trump-Kurs8.71 $-3.64%
TRON-Kurs0.348785 $-0.22%
Stellar-Kurs0.399253 $-2.76%

Wegen Ethereum-Treasury BitMine ist unter den meist gehandelten Aktien der USA

Die Ethereum-Strategie wirkt: Die Krypto-Treasury BitMine gehört zu den meist gehandelten Aktien der USA.

David Scheider
Teilen
Ethereum-Kurs4,179.85 $-3.40 %
Bitcoin kaufen
Ein Stapel goldfarbener Ethereum-Münzen wird auf einer spiegelnden Oberfläche gezeigt, wobei eine Münze aufrecht in der Mitte steht und das steigende Interesse an BitMine und digitalen Vermögenswerten in den USA unterstreicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Anhäufung von Ethereum kommt bei den Investoren gut an
  • BitMine Immersion Technologies, ein börsennotiertes Unternehmen unter dem Vorsitz des Wall-Street-Veteranen Tom Lee, ist nicht nur zu einer der liquidesten Aktien der USA aufgestiegen, sondern auch zur weltweit größten Ethereum-Treasury. 
  • Das Unternehmen, das sich der Akkumulation von Ethereum verschrieben hat, erreichte Platz 19 der meistgehandelten US-Aktien und verzeichnete ein durchschnittliches Handelsvolumen von 6,4 Milliarden US-Dollar pro Tag. Damit steht es nun auf Augenhöhe mit Tech-Riesen wie Alphabet und überholt sogar den Krypto-Börsenprimus Coinbase (COIN) zeitweise.
  • Mit Coinbase und Strategy (MSTR) gibt es nur noch zwei Krypto-Unternehmen, deren Anteilsscheine häufiger gehandelt werden, als die von BitMine.
  • BitMine ist die größte börsennotierte Ethereum-Treasury der Welt. Aktuell hält BitMine rund 1,15 Millionen ETH, was einem Gegenwert von über fünf Milliarden US-Dollar entspricht. Angeführt wird das Unternehmen von Tom Lee (Fundstrat), der als großer Krypto-Bulle bekannt ist.
Liniendiagramm mit den Schlusskursen von Bitmine Immersion Tech von Januar bis August 2025, mit einem starken Anstieg Ende Juli - möglicherweise beeinflusst durch Ethereum-Investitionen -, gefolgt von einem Rückgang und einer teilweisen Erholung.
Der Aktienkurs von BitMine seit Januar 2025 | Daten: Investing.com, Chart: BTC-ECHO
  • In einer Pressemitteilung vom 18. August sagt Lee: “Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass Ethereum eines der größten Makro-Investments der nächsten 10-15 Jahre ist. Die Verlagerung der Wall Street und von KI auf die Blockchain wird das heutige Finanzsystem stärker transformieren als alles andere. Und der Großteil davon findet auf Ethereum statt.”

Quellen

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Mehrere goldfarbene Bitcoin-Token sind auf mehreren 100-Euro-Banknoten platziert, um die Überschneidung von traditioneller Währung und der digitalen Welt der Kryptowährung hervorzuheben.
5 Strategien im TestKrypto-Millionär mit 1.000 Euro? So gelingt es bis 2030
Zwei kleine Schaufeln liegen auf dem Boden neben einem Haufen goldfarbener Bitcoin-Münzen, die teilweise in der Erde vergraben sind und das Konzept des Mining von Kryptowährungen symbolisieren.
Blockzeit, Difficulty und HashrateMining-Daten verstehen: Was Monero und Kaspa von Bitcoin unterscheidet
Stellar XLM Ripple
350 Prozent Rendite in nur einem JahrDas bessere Ripple? Warum Stellar Lumens 2025 durchstarten könnte
Mantle
1.35 $
5.36%
OKB
121.72 $
1.54%
Monero
271.74 $
1.40%
LEO Token
9.61 $
1.38%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.09%
USDS
0.999800 $
0.05%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
Ethena Staked USDe
1.19 $
0.00%
USDC
0.999811 $
-0.01%
sUSDS
1.06 $
-0.01%
SPX6900
1.33 $
-7.88%
Sei
0.307393 $
-7.33%
Ethena
0.635874 $
-6.38%
Injective
13.64 $
-6.05%
Aptos
4.36 $
-4.87%
Cardano
0.866795 $
-4.77%
Algorand
0.242152 $
-4.76%
Arbitrum
0.488967 $
-4.61%
Sky
0.069742 $
-4.56%
Render
3.59 $
-4.24%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren