- BitMine Immersion Technologies, ein börsennotiertes Unternehmen unter dem Vorsitz des Wall-Street-Veteranen Tom Lee, ist nicht nur zu einer der liquidesten Aktien der USA aufgestiegen, sondern auch zur weltweit größten Ethereum-Treasury.
- Das Unternehmen, das sich der Akkumulation von Ethereum verschrieben hat, erreichte Platz 19 der meistgehandelten US-Aktien und verzeichnete ein durchschnittliches Handelsvolumen von 6,4 Milliarden US-Dollar pro Tag. Damit steht es nun auf Augenhöhe mit Tech-Riesen wie Alphabet und überholt sogar den Krypto-Börsenprimus Coinbase (COIN) zeitweise.
- Mit Coinbase und Strategy (MSTR) gibt es nur noch zwei Krypto-Unternehmen, deren Anteilsscheine häufiger gehandelt werden, als die von BitMine.
- BitMine ist die größte börsennotierte Ethereum-Treasury der Welt. Aktuell hält BitMine rund 1,15 Millionen ETH, was einem Gegenwert von über fünf Milliarden US-Dollar entspricht. Angeführt wird das Unternehmen von Tom Lee (Fundstrat), der als großer Krypto-Bulle bekannt ist.
- In einer Pressemitteilung vom 18. August sagt Lee: “Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass Ethereum eines der größten Makro-Investments der nächsten 10-15 Jahre ist. Die Verlagerung der Wall Street und von KI auf die Blockchain wird das heutige Finanzsystem stärker transformieren als alles andere. Und der Großteil davon findet auf Ethereum statt.”
