Die EZB-Chefin Christine Lagarde warnt vor Dollar-Stablecoins, Dogecoin könnte bald einen eigenen ETF bekommen – und ein neuer “Trump Coin” erobert den Markt.

Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse rund um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

World Liberty Financial (WLFI) startet “Trump Coin”

WLFI, der Governance-Token der von der Trump-Familie unterstützten Plattform World Liberty Financial, ist am 1. September 2025 offiziell gestartet. Zum Handelsbeginn wurden 20 Prozent der insgesamt 100 Milliarden Token freigegeben, während die restlichen 80 Prozent vorerst gesperrt bleiben. Der Token ist auf mehreren großen Börsen wie Binance, OKX und Kraken gelistet.

Zum Marktstart verzeichnete WLFI starke Kursschwankungen. Der Preis stieg zunächst auf über 0,30 US-Dollar, fiel jedoch innerhalb weniger Stunden auf rund 0,20 US-Dollar und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 0,18 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung erreichte zeitweise über sechs Milliarden US-Dollar. Welche Stolperfallen ein WLFI-Investment birgt, haben wir hier analysiert: World Liberty Financial (WLFI) kaufen: Lohnt sich der neue “Trump Coin”?

Christine Lagarde warnt vor Dollar-Stablecoins

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die politischen Entscheidungsträger in der EU dazu aufgerufen, regulatorische Schlupflöcher bei Stablecoins zu schließen. Ihr Fokus liegt dabei auf Emittenten, die außerhalb des europäischen MiCA-Rahmenwerks agieren – insbesondere dann, wenn EU-regulierte Unternehmen mit nicht-europäischen Partnern gemeinsam Stablecoins ausgeben. In diesem Fall müsse sichergestellt sein, dass Rückgaben zum Nennwert garantiert und Token vollständig mit Fiat-Reserven gedeckt sind.

Lagarde warnt davor, dass Anleger im Krisenfall bevorzugt auf EU-Emissionen zurückgreifen könnten – was zu einem Rückzahlungsdruck führen würde, den lokale Reserven nicht abdecken können. Hintergrund ihrer Aussagen ist auch die jüngste US-Stablecoin-Gesetzgebung. Mit dem GENIUS Act etabliert der US-Kongress ein eigenes Regulierungsregime, das Dollar-Stablecoins Vorteile verschafft. EZB-Direktor Piero Cipollone sieht darin ein Risiko für Kapitalabflüsse aus dem Euroraum und eine weitere Stärkung des US-Dollars im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr.

Strategy bald im S&P 500?

Strategy erfüllt nach einem starken zweiten Quartal alle formalen Voraussetzungen für eine Aufnahme in den S&P 500. Möglich wurde dies vor allem durch neue Bilanzierungsregeln, die nicht realisierte Bitcoin-Gewinne berücksichtigen und die Profitabilität deutlich gesteigert haben.

Sollte das Komitee zustimmen, würde Strategy am 19. September in den Index aufgenommen werden – als erstes Bitcoin-Treasury-Unternehmen im S&P 500.

New York Stock Exchange, Nasdaq und Co. dürfen Spot-Handel von Kryptowährungen anbieten

Die US-Regulierungsbehörden SEC und CFTC haben klargestellt, dass registrierte Börsen rechtlich nicht daran gehindert sind, Spot-Produkte für bestimmte Krypto-Assets anzubieten. Nationale Wertpapierbörsen, designierte Kontraktmärkte und anerkannte ausländische Handelsplätze dürfen solche Produkte listen – sofern sie die regulatorischen Standards erfüllen.

Die gemeinsame Erklärung ist Teil der Initiativen “Project Crypto” und “Crypto Sprint” und soll für mehr Klarheit sorgen. Ziel ist es, Innovation im Land zu halten und traditionellen Finanzplätzen wie Nasdaq oder NYSE den Einstieg in den Krypto-Spot-Handel zu ermöglichen.

Laut Bloomberg: Dogecoin-ETF startet schon nächste Woche

REX Shares plant laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas den Start des ersten Dogecoin ETFs in den USA – möglicherweise bereits in der kommenden Woche. Das Unternehmen nutzt den schnelleren 40-Act-Zulassungsweg, der bereits beim Solana ETF angewandt wurde. Neben Dogecoin sind auch ETFs zu Trump, XRP und Bonk im Gespräch.

Looks like Rex is going to launch a Doge ETF via the 40 Act a la $SSK next week based on below tweet combined w how they just filed an effective prospectus. Doge looks like first one to go out, but the pros also includes on there are Trump, XRP and Bonk so poss those too at some… https://t.co/svyAFLB8Q3 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 4, 2025

Trotz deutlicher Kursverluste seit dem Allzeithoch bleibt Dogecoin dank prominenter Unterstützung, etwa von Elon Musk, weiterhin populär. Mit dem geplanten ETF wäre erstmals ein US-Finanzprodukt mit direkter Memecoin-Exponierung verfügbar.

