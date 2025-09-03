App herunterladen
Nach Statement der SEC und CFTC New York Stock Exchange, Nasdaq und Co. dürfen Spot-Handel von Kryptowährungen anbieten

Wie die SEC und CFTC erklären, dürfen die größten Handelsplätze des traditionellen Finanzsystems Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen zum Spot-Handel anbieten.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs111,356.00 $1.72 %
Schild der Wall Street mit USA-Flagge im Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 Wall Street darf sich wohl über den Start des Spot-Handels von Kryptowährungen freuen
  • Die SEC (Securities and Exchange Commission) und CFTC (Commodity Futures Trading Commission) haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie klarstellen, dass es SEC- und CFTC-registrierten Börsen nicht verboten ist, den Spot-Handel mit bestimmten Krypto-Assets anzubieten.
  • Die Behörden erklärten, dass das geltende Recht regulierte US-amerikanische oder ausländische Börsen wie nationale Wertpapierbörsen (NSEs), designierte Kontraktmärkte (DCMs) und ausländische Boards of Trade (FBOTs) nicht daran hindert, Krypto-Spot-Produkte zu notieren.
  • Der Schritt folgt den Empfehlungen der Arbeitsgruppe zu Märkten für digitale Vermögenswerte. Diese forderte die Regulierungsbehörden auf, für Klarheit zu sorgen und die Innovation der Blockchain-Branche in den Vereinigten Staaten zu halten.
  • Die Regulierungsbehörden erklärten, sie seien bereit, die Unterlagen der Börsen zu prüfen, Fragen zur Verwahrung und zum Clearing zu beantworten und sicherzustellen, dass die neuen Spot-Märkte die Standards für Transparenz, Überwachung und Anlegerschutz erfüllen.
  • Die amtierende Vorsitzende der CFTC, Caroline Pham, sagte: “Unter der vorherigen Regierung sendeten unsere Behörden gemischte Signale über die Regulierung und Einhaltung der Vorschriften auf den Märkten für digitale Vermögenswerte, aber die Botschaft war klar: Innovation war nicht willkommen. Dieses Kapitel ist vorbei.”
  • Die Erklärung signalisiert, dass traditionelle Finanzplätze nicht daran gehindert werden, ähnliche Produkte wie Coinbase, Kraken und Co. in ihr Angebot aufzunehmen.
  • Der SEC-Vorsitzende Paul Atkins sagte: “Die Marktteilnehmer sollten die Freiheit haben, zu wählen, wo sie Spot-Krypto-Assets handeln.”
  • Gemäß den Leitlinien können große regulierte Handelsplätze wie Nasdaq, die New York Stock Exchange, CME Group und Cboe Global Markets sowie bestimmte von der CFTC anerkannte ausländische Handelsplattformen berechtigt sein, Krypto-Spot-Produkte zu listen.
  • Der Schritt markiert einen wichtigen Schritt in den Initiativen “Project Crypto” und “Crypto Sprint” der Behörden. Diese zielen darauf ab, die Aufsicht zu koordinieren und gleichzeitig die Auswahl an Handelsplätzen zu erweitern.
Quellen

Statement | SEC, CFTC

Eleanor Terrett I X

