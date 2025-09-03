- Die SEC (Securities and Exchange Commission) und CFTC (Commodity Futures Trading Commission) haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie klarstellen, dass es SEC- und CFTC-registrierten Börsen nicht verboten ist, den Spot-Handel mit bestimmten Krypto-Assets anzubieten.
- Die Behörden erklärten, dass das geltende Recht regulierte US-amerikanische oder ausländische Börsen wie nationale Wertpapierbörsen (NSEs), designierte Kontraktmärkte (DCMs) und ausländische Boards of Trade (FBOTs) nicht daran hindert, Krypto-Spot-Produkte zu notieren.
- Der Schritt folgt den Empfehlungen der Arbeitsgruppe zu Märkten für digitale Vermögenswerte. Diese forderte die Regulierungsbehörden auf, für Klarheit zu sorgen und die Innovation der Blockchain-Branche in den Vereinigten Staaten zu halten.
- Die Regulierungsbehörden erklärten, sie seien bereit, die Unterlagen der Börsen zu prüfen, Fragen zur Verwahrung und zum Clearing zu beantworten und sicherzustellen, dass die neuen Spot-Märkte die Standards für Transparenz, Überwachung und Anlegerschutz erfüllen.
- Die amtierende Vorsitzende der CFTC, Caroline Pham, sagte: “Unter der vorherigen Regierung sendeten unsere Behörden gemischte Signale über die Regulierung und Einhaltung der Vorschriften auf den Märkten für digitale Vermögenswerte, aber die Botschaft war klar: Innovation war nicht willkommen. Dieses Kapitel ist vorbei.”
- Die Erklärung signalisiert, dass traditionelle Finanzplätze nicht daran gehindert werden, ähnliche Produkte wie Coinbase, Kraken und Co. in ihr Angebot aufzunehmen.
- Der SEC-Vorsitzende Paul Atkins sagte: “Die Marktteilnehmer sollten die Freiheit haben, zu wählen, wo sie Spot-Krypto-Assets handeln.”
- Gemäß den Leitlinien können große regulierte Handelsplätze wie Nasdaq, die New York Stock Exchange, CME Group und Cboe Global Markets sowie bestimmte von der CFTC anerkannte ausländische Handelsplattformen berechtigt sein, Krypto-Spot-Produkte zu listen.
- Der Schritt markiert einen wichtigen Schritt in den Initiativen “Project Crypto” und “Crypto Sprint” der Behörden. Diese zielen darauf ab, die Aufsicht zu koordinieren und gleichzeitig die Auswahl an Handelsplätzen zu erweitern.
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren
"Unvorstellbaren Veränderungen"Ray Dalio prognostiziert “schuldenbedingten Herzinfarkt” in maximal fünf Jahren