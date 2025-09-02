- Strategy hat sich offiziell für eine mögliche Aufnahme in den S&P 500 qualifiziert. Der Grund: Es hat eines der stärksten Quartale seiner Geschichte verzeichnet.
- Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 14 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 10 Milliarden US-Dollar, was einem verwässerten Gewinn pro Aktie von 32,6 US-Dollar entspricht.
- Die Quartalseinnahmen beliefen sich auf 114,5 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Ergebnisse markieren eine dramatische Wende gegenüber den Vorjahren, als Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit Bitcoin das ausgewiesene Ergebnis drückten.
- Die Einführung neuer Rechnungslegungsstandards für den beizulegenden Zeitwert im Januar 2025 ermöglichte es Strategy, nicht realisierte Gewinne aus seinen Bitcoin-Beständen zu verbuchen, was die Rentabilität direkt merklich erhöhte.
- Mit der nun feststehenden Rentabilität erfüllt Strategy alle Anforderungen des S&P 500: Börsennotierung in den USA, Marktkapitalisierung weit über dem Schwellenwert von 8,2 Milliarden US-Dollar, tägliches Handelsvolumen von mehr als 250.000 Aktien, mehr als 50 Prozent öffentlicher Streubesitz und positive Gewinne sowohl im letzten Quartal als auch auf Basis der letzten zwölf Monate.
- Die Entscheidung könnte bereits am 5. September verkündet werden. Die Inklusion in den S&P 500 würde womöglich bereits am 19. September in Kraft treten. Das Komitee verfügt jedoch über einen Ermessensspielraum – in Stein gemeißelt ist die Aufnahme trotz der erfüllten Kriterien also noch nicht.
- Im Falle einer Inklusion wäre Strategy das erste Bitcoin-Treasury-Unternehmen, das in den Benchmark-Index aufgenommen wird. Dies würde einen Meilenstein für die Integration von Bitcoin in den US-Aktienmarkt darstellen.
