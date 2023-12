Bitcoin-Tipps für Anfänger: Was man (nicht) machen sollte und was man (für den Anfang) wissen muss. FUD, FOMO, Hodln und die Kunst, sich zu informieren.

Keine Ahnung von Kryptowährungen? Macht nichts. Im Folgenden einige der wichtigsten Konzepte, wenn es um Bitcoin und andere Kryptowährungen geht.

FOMO – Die Angst, etwas zu verpassen

Gerade, wenn die Kurse wieder einmal explodieren, werden Menschen nervös: „Hätte ich doch gestern eingekauft, hätte ich vielmehr Gewinn gemacht“. Im schlimmsten Fall kauft man dann noch beliebige Token, ohne sich darüber zu informieren. Das Konzept dahinter heißt FOMO und steht für die Angst, etwas zu verpassen (Fear of Missing Out).

Unser Tipp: Tief durchatmen, informieren und BTC-ECHO lesen.

Du willst alles über Bitcoin (BTC) erfahren? Schau dir den passenden BTC-ECHO ACADEMY Eintrag an.

FUD – Angst, Unsicherheit und Zweifel

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) ist ebenso ungesund wie FOMO. Angst, Unsicherheit und Zweifel treten gerade auf, wenn die Kurse plötzlich einbrechen. Dann denkt man sich: Schnell, ich muss verkaufen, bevor es noch schlimmer wird. Und wenn dann noch Negativ-Schlagzeilen dazu kommen, ist es für viele ganz schnell vorbei.

Unser Tipp: siehe oben.

HODL, HODL, HODL

Ein möglicher Ausweg aus FUD und FOMO: einfach durchhodln. Die Idee dahinter: Seine Bitcoin einfach in der digitalen Brieftasche behalten (hold), statt sie panisch zu verkaufen.

Unser Tipp: Besser als FUD und FOMO, schlechter als sich Analysen anzuschauen, sich in die Thematik einzulesen, rationale Entscheidungen zu treffen – und am besten einen Sparplan einrichten.

Passt auf mit den Shitcoins!

Aktuell gibt es weit über 20.000 verschiedene Kryptowährungen. Die Dunkelziffer ist ungewiss. Teilweise erkennt man schon an den Namen, dass es nicht gerade seriöse Projekte sind. Oder würdet ihr in RadioShack, Bountykinds, TrollCoin oder PonziCoin investieren? Hoffentlich nicht.

Unser Tipp: Finger weg.

Pump & Dump: Im Zweifelsfall kann es ganz schnell gehen

Was im regulierten Finanzwesen verboten ist, ist im Bitcoin-Ökosystem kein Problem. Das Prinzip: Einige Menschen verabreden eine bestimmte Uhrzeit und Datum, an dem sie in kurzer Zeit sehr viel Geld in ein Projekt stecken (Pump). Damit treiben sie den Preis hoch. Dann warten sie, bis andere darauf aufmerksam werden und verkaufen ihre Token wieder, der Preis fällt (Dump). Sie setzen dabei vor allem auf FUD, FOMO und Shitcoins. Zurück bleiben wenige, die sich bereichern konnten, und sehr viel mehr, die geleimt sind. Verabredungen finden auf Messengern, vornehmlich Telegram, statt.

Unser Tipp: Finger weg. Sonst: Geld weg.