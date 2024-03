Schlummerndes Potenzial? 5 Altcoins, die hinter den Erwartungen zurückbleiben

In diesem Artikel erfährst du: Welche Kryptowährungen aktuell hinter den Erwartungen zurück bleiben

Was die jeweiligen Gründe für die enttäuschenden Kurse sind

Welches Potenzial in den Altcoins schlummert

Warum Vorsicht bei Investitionen in die Underperformer geboten ist

Mit seinem neuen Rekordhoch von vergangener Woche hat sich der Bitcoin-Kurs gegenüber 2022 vervielfacht. Auch viele Altcoins haben einen Aufwärtstrend verzeichnet. Obgleich die Kurse aktuell eine Korrektur sehen, dürfte es für manchen Anleger, der jetzt so an der Seitenlinie steht, so aussehen, als habe er den rechtzeitigen Einstieg in den neuen Bullenmarkt verpasst.

Doch wer sich den Markt genauer ansieht, findet mehrere bekannte Kryptowährungen, die dem Markttrend bislang nicht folgen konnten. Und nicht nur das: Die folgenden 5 Altcoins haben innerhalb der vergangenen zwölf Monate sogar einen deutlichen Rückgang verzeichnet.