In diesem Artikel erfährst du: Wie weit XRP steigen müsste, wenn sich die Geschichte wiederholt

Warum Vorsicht geboten ist, wenn Brad Garlinghouse einen Bademantel trägt

Weshalb man sich auf Reddit keine Finanztipps besorgen sollte

Noch bis vor wenigen Tagen machte es nicht den Anschein. Doch XRP feiert ein spektakuläres Comeback. Mit einem Kursplus von 400 Prozent in 30 Tagen lässt der alte Altcoin nicht nur den jungen Altcoin Solana hinter sich, auch an Tethers USDT, dem größten Stablecoin überhaupt, zog die Ripple-Währung vorbei und macht es sich somit vorerst auf Platz drei der größten Kryptowährungen gemütlich. Und das alles nur, weil… tja, warum eigentlich? Triftige Gründe, warum die Marktkapitalisierung in nur einem Monat um weit mehr als 100 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, wird man lange suchen. Es ist mehr so ein Bauchgefühl. Vielleicht wird es irgendwann einen ETF wie bei Bitcoin und Ethereum geben? Vielleicht etabliert sich XRP unter Trump als Brückenwährung für grenzüberschreitende Zahlungen? Vielleicht ist es auch nur eine Retourkutsche gegen Gary Gensler? Oder schlichtweg FOMO? Die Antwort: Wohl ein bisschen von allem. So dürfte nicht nur das Crashpotenzial in den letzten Tagen gestiegen sein. Auch nach oben ist nach Einschätzung des ehemaligen Goldman-Sachs-Manager Raoul Pal noch ordentlich Luft.

