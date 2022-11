Seit gut einem Jahr sinkt der Bitcoin-Kurs immer weiter ab und erreichte in der Nacht zum heutigen 9. November ein neues (vorläufiges) Jahrestief bei 17.603 US-Dollar. Dass die meisten Krypto-Touristen längst abgereist sind, sollte klar sein. Doch auch für hart gesottene Hodler ist der Bärenmarkt eine Zerreißprobe, die es in sich hat. Um an geliebten Coins und Token festzuhalten und nicht in die zahlreichen Bärenfallen des Abwärtsmarktes zu treten, helfen diese zehn Tipps.

1. Bewahre einen kühlen Kopf

Das Hin und Her der Bärenmärkte ist eine zermürbende psychologische Angelegenheit. Kurseinbrüche aus dem Nichts, jeder Aufschwung im Keim erstickt und Schreckensbotschaften an jeder Ecke. Nicht nur deine Strategie ist im lang anhaltenden Abschwung gefragt. Willst du hier überleben, benötigst du das richtige Mindset. Ansonsten verfällst du dem Pessimismus. Wer nicht in der Lage ist, in jeder schlechten Sache auch das Gute zu sehen, läuft Gefahr, seine große Chance zu verkennen. Apropos Pessimismus:

