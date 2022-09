Der Ethereum Merge sorgt auch außerhalb der Krypto-Community für Aufsehen. So integrierte beispielsweise Google vor wenigen Tagen einen Countdown in seine Suchmaschine. Mit den Schlagworten “Ethereum Merge” oder “The Merge” können Interessierte in der englischsprachigen Version von Google den genauen Zeitpunkt der Umstellung des Netzwerks ablesen.

Aktuell steht der Timer bei 2 Tagen, 18 Stunden und 35 Minuten. Die Zeitangabe errechnet Google dabei aus der Difficulty und der Hashrate des Ethereum Netzwerks.

Dem Merge fiebert der Krypto-Space bereits seit Jahren entgegen. Mit dem Upgrade passt Ethereum seine Netzwerkstruktur grundlegend an und will damit unter anderem klimafreundlicher werden. Die Umstellung erfolgt dabei in zwei Phasen. Während der erste Schritt bereits vor einigen Tagen eingeleitet worden war, erwartet man den finalen Umstieg zwischen dem 13. und 15. September.