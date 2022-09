Nach Ethereums Wechsel des Konsensmechanismus in Richtung Proof of Stake ist Dogecoin (DOGE) ab sofort die zweitgrößte Proof-of-Work-Blockchain im Krypto-Space. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist die DOGE-Blockchain fast doppelt so groß wie Ethereum Classic und liegt deutlich vor Litecoin oder Monero. Ob der Memecoin jedoch zum erstplatzierten, Bitcoin, aufschließen kann, ist fraglich.

Der Ethereum Merge übt auf Proof-of-Work Blockchains wie DOGE Druck aus, ihren Konsensmechanismus ebenfalls umzustellen. Bereits Ende letzten Jahres gab es Vorschläge innerhalb der Dogecoin Foundation, die Blockchain auf Proof of Stake umzustellen – bislang erfolglos.