DOGE vs. Tesla

Dogecoin-Erfinder Jackson Palmer teilt wiedermal gegen Tesla-Chef Elon Musk aus. In einem Interview mit Business Insider beschuldigt Palmer Musk, sich mit der Doge-Community eine “Armee aus Außenseitern zu bauen”. Außerdem warf er der Tech-Ikone vor, sich an die “Dogecoin-Community anzubiedern”, um sie absichtlich in den “Kult um seine Person” zu ziehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Palmer gegen Musk wetterte. Im Mai lieferten sich die beiden bereits ein hitziges Gefecht auf Twitter. Palmer beschuldigte den Tesla-Chef als unfähig, “einfache Zeilen von Code zu programmieren”.

Der Dogecoin-Erfinder sei es leid, ständig in Gespräche um seine Erfindung und Auseinandersetzungen mit Elon Musks Fans gezogen zu werden. Sein einstiges Hobby, die Entwicklung eines Memecoins, sei so inzwischen zu einer Plage geworden.