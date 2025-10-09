- Der Kurs der auf Datenschutz und Anonymität spezialisierten Kryptowährung Zcash (ZEC) gehört aktuell zu den wenigen Outperformern unter den 100 größten Altcoins. Zcash wurde 2016 auf Basis des Bitcoin-Protokolls entwickelt. Der Privacy Coin nutzt kryptografische Technologien, um die Privatsphäre der Nutzer besser zu schützen.
- Der ZEC-Kurs konnte in den letzten 30 Handelstagen um 242 Prozent an Wert hinzugewinnen und gehört mit 23 Prozent Kursplus auch in den letzten 24 Stunden zu den wenigen Outperformern am Krypto-Markt. Der starke Kursanstieg auf zwischenzeitlich 186 US-Dollar ließ Zcash auf den höchsten Wert seit April 2022 zulegen. Kurzfristig gilt es für die Bullen den Kurs per Wochenschluss oberhalb der 158 US-Dollar zu stabilisieren.
- Setzt der Privacy Coin seine bullishe Trendbewegung fort, käme das Verlaufshoch aus dem März 2022 bei 218 US-Dollar in den Anlegerfokus. Hier dürften Anleger vermehrt Gewinne mitnehmen. Sollte es der Käuferseite im Zuge einer Jahresendrallye gelingen, auch diesen Resist zu pulverisieren, könnte der ZEC-Kurs mittelfristig bis an das Hoch aus dem November 2021 bei 295 US-Dollar durchstarten. Im ersten Versuch dürfte der Kurs an dieser Zielmarke gen Süden abprallen.
- Wenn sich der Altcoin-Sektor in den kommenden Monaten zu einer breitgefächerten Kursrallye aufschwingen kann, wäre sogar ein Sprung bis an das Allzeithoch vom Mai 2021 bei 371 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Der größte Krypto-Vermögensverwalter Grayscale sieht indes deutlich höhere Kursziele bei ZCash.
- Rutscht Zcash hingegen nachhaltig unter die Chartmarke bei 158 US-Dollar ab, kommt das Wochentief bei 122 US-Dollar wieder in den Fokus der Investoren. Hier muss sich das Krypto-Urgestein stabilisieren, um eine Korrekturausweitung in Richtung des Zwischenhochs aus dem Dezember 2024 bei 78 US-Dollar abzuwenden. Sollte die Käuferseite auch hier nicht zur Stelle sein, könnte sich die Abwärtsbewegung bis an das alte Jahreshoch aus dem Mai 2025 bei 55 US-Dollar ausdehnen.
