- Der Privacy Coin Zcash (ZEC) bricht alle Rekorde. Binnen eines Tages schießt der Coin um sage und schreibe 59 Prozent in die Höhe. Aktuell liegt der Kurs bei 144,46 US-Dollar.
- ZEC wurde auf Basis des ursprünglichen Bitcoin-Codes entwickelt, verwendet jedoch eine Datenschutztechnologie, die Transaktionsdaten verschlüsselt und es Benutzern ermöglicht, ihre Vermögenswerte zu schützen.
- Hintergrund für die Rallye dürfte ein Tweet des Finanzinfluencers Naval Ravikant sein. Darin heißt es: “Bitcoin ist eine Versicherung gegen Fiatgeld. Zcash ist eine Versicherung gegen Bitcoin.” Der Beitrag hat bereits 2,1 Millionen Aufrufe erhalten.
- Der Vermögensverwalter Grayscale unterhält derweil immer noch seinen Zcash Trust – und rechnet mit exorbitanten Kursgewinnen. Sollte nur ein Prozent des Marktes für Offshore-Vermögenssicherung mit Zcash abgebildet werden, könnte der ZEC-Kurs auf 6.289 US-Dollar steigen.
- Zcash ist neben Monero (XMR) der bekannteste Stablecoin. Allerdings haben im Zuge der MiCA-Regulierung namhafte Börsen XMR delistet – Zcash ist hingegen auf Kraken immer noch handelbar.
