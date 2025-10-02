App herunterladen
Grayscale-Kursziel: 6.000 US-Dollar Zcash: Deshalb explodiert der ZEC-Kurs

ZCash stiehlt Bitcoin, Ethereum und Co. die Show. Laut Grayscale könnte ZEC auf über 6.000 US-Dollar steigen.

David Scheider
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Rallye von Zcash könnte sich fortsetzen
  • Der Privacy Coin Zcash (ZEC) bricht alle Rekorde. Binnen eines Tages schießt der Coin um sage und schreibe 59 Prozent in die Höhe. Aktuell liegt der Kurs bei 144,46 US-Dollar.
  • ZEC wurde auf Basis des ursprünglichen Bitcoin-Codes entwickelt, verwendet jedoch eine Datenschutztechnologie, die Transaktionsdaten verschlüsselt und es Benutzern ermöglicht, ihre Vermögenswerte zu schützen.
  • Hintergrund für die Rallye dürfte ein Tweet des Finanzinfluencers Naval Ravikant sein. Darin heißt es: “Bitcoin ist eine Versicherung gegen Fiatgeld. Zcash ist eine Versicherung gegen Bitcoin.” Der Beitrag hat bereits 2,1 Millionen Aufrufe erhalten.
  • Der Vermögensverwalter Grayscale unterhält derweil immer noch seinen Zcash Trust – und rechnet mit exorbitanten Kursgewinnen. Sollte nur ein Prozent des Marktes für Offshore-Vermögenssicherung mit Zcash abgebildet werden, könnte der ZEC-Kurs auf 6.289 US-Dollar steigen.
Das Balkendiagramm zeigt den hypothetischen Preis der ZEC, wenn sie bis 2025 1 %, 5 % oder 10 % des Offshore-Vermögens erfasst, wobei die Preise von 449 $ auf 6.289 $, 31.447 $ bzw. 62.893 $ steigen.
Quelle: Grayscale
    Top 3 unterschätzte Altcoins 2025 – noch vor dem Hype einsteigen?

    Quellen

    Monero (XMR) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Monero (XMR) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Monero (XMR) kaufen Leitfaden

