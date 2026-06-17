Auf Binance werden derzeit mehr XRP abgezogen als eingezahlt. Auch die Hebelnutzung im Derivatehandel steigt. Was heißt das für den Kurs?

Die Zahl der XRP-Abhebungen auf Binance hat den höchsten Stand seit Anfang April erreicht. Das geht aus einer Auswertung des Analyseunternehmens CryptoQuant hervor. Demnach entfielen am 15. Juni 53,2 Prozent aller XRP-Transaktionen auf Abhebungen. Zuletzt wurde ein ähnlicher Wert am 10. April mit 53,4 Prozent gemessen.

Weniger XRP auf Handelsplattformen

Abflüsse von Börsen gelten als relevante Kennzahl, da Coins oder Token erst eingezahlt werden müssen, bevor sie verkauft werden können. Laut CryptoQuant gab es eine vergleichbare Phase erhöhter Abflüsse bereits vor der stärkeren Kursbewegung im Jahr 2025.

Aber: “Das Signal bedeutet nicht zwangsläufig unmittelbares Aufwärtspotenzial für XRP, zeigt aber, dass sich das Verhalten auf der Börse von einer Dominanz der Einzahlungen entfernt”, heißt es in der Analyse.

Wer sich mit XRP und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Hebelwirkung steigt auf Jahreshoch

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Entwicklung durch einen weiteren Indikator aus dem Derivatemarkt. Der sogenannte Estimated Leverage Ratio für XRP auf Binance stieg laut CryptoQuant auf rund 0,1899 und damit auf den höchsten Wert des laufenden Jahres. Die Kennzahl misst die Nutzung von Hebelpositionen im Derivatehandel. Zuletzt hat sich der Wert in den vergangenen Monaten überwiegend zwischen 0,15 und 0,18 bewegt.

XRP Leverage Ratio on Binance Hits Highest Level Since Early 2026



“Leverage reaching its highest level since the beginning of 2026 could indicate growing trader confidence in the continuation of the short-term upward trend.” – By @ArabxChain pic.twitter.com/Jisy5g58vq — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 16, 2026

Laut CryptoQuant bleibt die Entwicklung des Indikators wichtig, um das Risikoniveau am XRP-Markt einzuschätzen. Ein hoher Hebeleinsatz liefert dabei keinen Hinweis darauf, ob Händler überwiegend auf steigende oder fallende Kurse setzen. Er erhöht jedoch die Anfälligkeit für stärkere Kursschwankungen und mögliche Liquidationen.