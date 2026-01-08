XRP ETFs erstmals mit Abfluss: Bricht jetzt der Trend?

- Nach einem beeindruckenden Lauf mit 1,25 Milliarden US-Dollar kumulierter Zuflüsse, mussten XRP-ETFs nun erstmals einen Rückschlag verkraften. 40,8 Millionen US-Dollar flossen am gestrigen Mittwoch, dem 7. Januar, netto aus den Fonds ab – allen voran aus dem Produkt von 21Shares.
- Diese Abflüsse entsprechen weniger als drei Prozent des bisherigen Gesamtvolumens. Analyst:innen sprechen daher von Gewinnmitnahmen nach einem Kursanstieg von 1,80 auf 2,40 US-Dollar – nicht von einem strukturellen Vertrauensverlust.
- Onchain-Daten zeichnen ein solides Fundament. Historisch niedrige Exchange-Reserven und hohe Transaktionsvolumina deuten darauf hin, dass viele XRP langfristig gehalten und aktiv genutzt werden. Sollte der Zufluss wieder anziehen, rückt ein erneuter Test der Drei-US-Dollar-Marke in Reichweite.
- Auch andere Kryptowährungen litten unter Abflüssen. Spot-Bitcoin-ETFs verloren binnen zwei Tagen über 700 Millionen US-Dollar – allen voran Fidelitys FBTC und BlackRocks IBIT.
- Um von einer Trendwende zu sprechen, ist es noch zu früh. Die XRP-ETFs haben sich einer großen Beliebtheit unter institutionellen Investoren erfreut, Gewinnmitnahmen waren abzusehen.
Empfohlenes Video
MicroStrategy bleibt im MSCI – Bitcoin & Altcoins vor dem nächsten Move?
Quellen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+