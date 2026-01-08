App herunterladen
40,8 Millionen US-Dollar 

XRP ETFs erstmals mit Abfluss: Bricht jetzt der Trend?

Die Siegesserie der XRP-ETFs ist gebrochen. Erstmals verzeichnen die Fondsprodukte mehr Abflüsse als Zuflüsse

David Scheider
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Mann mittleren Alters mit kurzen grauen Haaren und Bart, gekleidet in einen Anzug, schaut ernst vor einem dunklen Hintergrund mit einem vertikalen Lichtstreifen, der einen subtilen Welleneffekt erzeugt.

Beitragsbild: picture alliance

 | Ripple-CEO Brad Garlinghouse dürfte mit den XRP ETFs bisher zufrieden sein
  • Nach einem beeindruckenden Lauf mit 1,25 Milliarden US-Dollar kumulierter Zuflüsse, mussten XRP-ETFs nun erstmals einen Rückschlag verkraften. 40,8 Millionen US-Dollar flossen am gestrigen Mittwoch, dem 7. Januar, netto aus den Fonds ab – allen voran aus dem Produkt von 21Shares.
  • Diese Abflüsse entsprechen weniger als drei Prozent des bisherigen Gesamtvolumens. Analyst:innen sprechen daher von Gewinnmitnahmen nach einem Kursanstieg von 1,80 auf 2,40 US-Dollar – nicht von einem strukturellen Vertrauensverlust.
  • Onchain-Daten zeichnen ein solides Fundament. Historisch niedrige Exchange-Reserven und hohe Transaktionsvolumina deuten darauf hin, dass viele XRP langfristig gehalten und aktiv genutzt werden. Sollte der Zufluss wieder anziehen, rückt ein erneuter Test der Drei-US-Dollar-Marke in Reichweite.
  • Auch andere Kryptowährungen litten unter Abflüssen. Spot-Bitcoin-ETFs verloren binnen zwei Tagen über 700 Millionen US-Dollar – allen voran Fidelitys FBTC und BlackRocks IBIT.
  • Um von einer Trendwende zu sprechen, ist es noch zu früh. Die XRP-ETFs haben sich einer großen Beliebtheit unter institutionellen Investoren erfreut, Gewinnmitnahmen waren abzusehen.
Quellen

