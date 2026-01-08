App herunterladen
3.25 T $
Bitcoin-Kurs90,073.00 $-1.80%
Ethereum-Kurs3,113.49 $-2.95%
XRP-Kurs2.10 $-6.15%
BNB-Kurs884.10 $-2.67%
Solana-Kurs134.56 $-1.87%
TRON-Kurs0.295550 $0.24%
Dogecoin-Kurs0.142343 $-3.82%
Cardano-Kurs0.390479 $-4.73%
Zcash-Kurs407.36 $-16.20%
Hyperliquid-Kurs26.16 $-3.85%
Chainlink-Kurs13.21 $-3.12%
Marktupdate 

So reagiert Bitcoin auf massive Kapitalabflüsse aus Krypto-ETFs

Zum Morgen des 8. Januar schreibt der Krypto-Markt rote Zahlen. Das sind die Hintergründe.

David Scheider
Bitcoin-Kurs90,073.00 $-1.80 %
Zu sehen ist eine eingefrorene Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin ist in der Range zwischen 90.000 und 93.000 US-Dollar festgefroren
  • Nach Tagen des Anstiegs legt der Kryptomarkt eine Verschnaufpause ein. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin notiert im Tagesvergleich 2,4 Prozent im Minus und steht nur noch knapp über der 90.000-US-Dollar-Marke.
  • Auch die Altcoins lassen Federn. Ethereum wertet 3,8 Prozent ab (3.126 US-Dollar), XRP sinkt 5,6 Prozent (2,13 US-Dollar) und Dogecoin verliert 2,5 Prozent (0,145 US-Dollar).
  • Grund für den Abverkauf sind massive Outflows aus den Krypto-ETFs. Die Bitcoin-ETFs von BlackRock, Fidelity und Co. verloren in den letzten zwei Tagen insgesamt rund 720 Millionen US-Dollar an Kapital. Bei den Ethereum-ETFs sieht es moderater aus. Hier verzeichnet man sogar leicht positive Mittelzuflüsse.
  • Dennoch ist das Sentiment deutlich besser als am Jahresende 2025. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 43 und Analysten von Bernstein zeigen sich zuversichtlich, dass der lokale Boden bei rund 80.000 US-Dollar, aufgestellt im November, nicht mehr bricht. Die Analysten halten 150.000 bis 200.000 US-Dollar in diesem Jahr für realistisch.
MicroStrategy bleibt im MSCI – Bitcoin & Altcoins vor dem nächsten Move?

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.
Trendwende oder Abstieg?XRP-Kurs 2026: So hoch könnte der Ripple Coin jetzt steigen
Ein Trader an der New Yorker Börse schaut auf seine Monitore
Jetzt einsteigen?Strategy, Coinbase und Co. – Die heißesten Krypto-Aktien für 2026
Eine Nahaufnahme einer XRP-Kryptowährungsmünze mit ihrem Logo, vor einem Stapel von XRP-Münzen
KursanalyseRipple-Kursprognose: Ist das der Start einer nachhaltigen Kursrallye?
