- Nach Tagen des Anstiegs legt der Kryptomarkt eine Verschnaufpause ein. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin notiert im Tagesvergleich 2,4 Prozent im Minus und steht nur noch knapp über der 90.000-US-Dollar-Marke.
- Auch die Altcoins lassen Federn. Ethereum wertet 3,8 Prozent ab (3.126 US-Dollar), XRP sinkt 5,6 Prozent (2,13 US-Dollar) und Dogecoin verliert 2,5 Prozent (0,145 US-Dollar).
- Grund für den Abverkauf sind massive Outflows aus den Krypto-ETFs. Die Bitcoin-ETFs von BlackRock, Fidelity und Co. verloren in den letzten zwei Tagen insgesamt rund 720 Millionen US-Dollar an Kapital. Bei den Ethereum-ETFs sieht es moderater aus. Hier verzeichnet man sogar leicht positive Mittelzuflüsse.
- Dennoch ist das Sentiment deutlich besser als am Jahresende 2025. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 43 und Analysten von Bernstein zeigen sich zuversichtlich, dass der lokale Boden bei rund 80.000 US-Dollar, aufgestellt im November, nicht mehr bricht. Die Analysten halten 150.000 bis 200.000 US-Dollar in diesem Jahr für realistisch.
