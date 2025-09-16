- Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas bringt REX Shares ab diesem Donnerstag, den 18. September, gemeinsam mit Osprey die ersten ETFs auf XRP und Dogecoin in den USA an den Markt. Die Produkte sollen unter dem Investment Company Act von 1940 aufgelegt werden.
- Der Handelsstart der Indexfonds “ändert alles”, kommentierte der Krypto-Influencer Crypto AiMan auf YouTube den nahenden Launch. Schließlich erhalten durch den ETF auch institutionelle Anleger Zugang zum XRP-Markt. Nachdem die Bitcoin-ETFs im Januar 2024 genehmigt wurden, erreichte das digitale Gold binnen weniger Wochen ein neues Allzeithoch.
- Das Interesse an einem Ripple ETF ist auf Anbieterseite entsprechend hoch. “Rund 20 weitere XRP-ETFs warten derzeit auf die Genehmigung durch die SEC”, so der YouTuber.
- Ein zweiter Faktor, der den Kryptomarkt aktuell bewegt, ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Am morgigen Mittwoch wird die Fed aller Voraussicht nach den Leitzins herabsetzen und könnte so für frischen Wind am Kryptomarkt sorgen. Das Timing, zusammen mit dem ETF-Start, könnte für XRP also günstig sein. “Jerome Powell und die US-Notenbank könnten damit einen massiven Bullrun für Bitcoin und XRP auslösen”, so der Influencer.
- Seit Jahresbeginn ist der Ripple-Coin bereits um 45 Prozent gestiegen, doch Crypto AiMan zeigt sich weiter optimistisch: “XRP wird in drei Tagen explodieren”, schreibt er auf X.
- XRP setzte zuletzt ein bedeutendes charttechnisches Signal, indem der Kurs sowohl der 50 Tage EMA als auch die rote diagonale Widerstandslinie nach oben durchbrechen konnte. Welche Kursmarken jetzt wichtig werden, erfahrt ihr hier: XRP im Spannungsfeld: Kommt jetzt der Ausbruch?
- XRP ist auf Bitpanda handelbar. Nutzerinnen und Nutzer können die Kryptowährung dort sicher und seriös kaufen und verkaufen.
