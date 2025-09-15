- Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas bringt REX Shares ab diesen Donnerstag, den 18. September 2025, gemeinsam mit Osprey die ersten ETFs auf XRP und Dogecoin in den USA an den Markt. Die Produkte sollen unter dem Investment Company Act von 1940 aufgelegt werden.
- Während Spot-ETFs nach dem 1933 Act noch auf Genehmigung durch die SEC warten, ermöglicht die gewählte Struktur einen schnelleren Start ohne weitere Verzögerungen. Der unter dem Ticker XRPR gelistete Fonds ist der erste Spot-ETF auf XRP überhaupt und bietet institutionellen Investoren regulierten Zugang zur drittgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.
- Parallel geht der Dogecoin-ETF (DOJE) an den Start. Beide Produkte könnten das Interesse institutioneller Anleger an Altcoin-Investments neu befeuern. REX hat bereits den ersten Solana-Staking-ETF erfolgreich lanciert, der mittlerweile über 250 Millionen US-Dollar Assets under Management erreicht hat.
- Vorab stiegen XRP und DOGE am Wochenende kurzzeitig kräftig an. DOGE kletterte auf 30 Cent, während XRP wieder über 3 US-Dollar notierte. Der Schwung ließ jedoch nach, da der Gesamtmarkt unter Druck geriet.
- Bereits letzte Woche meldete Erich Balchunas ähnliche Gerüchte über einen Start. Sie bewahrheiteten sich nicht.
- Wer direkt in die Coins investieren möchte, braucht keinen Umweg über Fonds. Auf Bitpanda lassen sich XRP, Dogecoin und viele weitere Kryptowährungen einfach, reguliert und sicher kaufen.
