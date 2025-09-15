App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.10 T $
Bitcoin-Kurs115,818.00 $0.03%
Ethereum-Kurs4,513.63 $-1.88%
XRP-Kurs3.00 $-0.68%
Cardano-Kurs0.864286 $-1.61%
Solana-Kurs236.00 $-0.65%
Dogecoin-Kurs0.267521 $-0.27%
BNB-Kurs930.56 $0.78%
Polkadot-Kurs4.17 $-2.23%
IOTA-Kurs0.188233 $-1.46%
Official Trump-Kurs8.54 $-1.30%
TRON-Kurs0.346083 $-0.80%
Stellar-Kurs0.379489 $-1.49%

Schon ab Donnerstag Laut Bloomberg: Erste ETFs auf XRP und Dogecoin starten diese Woche?

Am 18. September sollen die ersten ETFs auf XRP und Dogecoin starten und institutionellen Anlegern Zugang zu den Altcoins eröffnen.

Giacomo Maihofer
Teilen
XRP-Kurs3.00 $-0.68 %
Bitcoin kaufen
Stapel von XRP-Münzen werden vor einem unscharfen Finanzchart mit orangen und blauen Balken im Hintergrund angezeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kommt bald der erste XRP Spot ETF in den USA?
  • Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas bringt REX Shares ab diesen Donnerstag, den 18. September 2025, gemeinsam mit Osprey die ersten ETFs auf XRP und Dogecoin in den USA an den Markt. Die Produkte sollen unter dem Investment Company Act von 1940 aufgelegt werden.
  • Während Spot-ETFs nach dem 1933 Act noch auf Genehmigung durch die SEC warten, ermöglicht die gewählte Struktur einen schnelleren Start ohne weitere Verzögerungen. Der unter dem Ticker XRPR gelistete Fonds ist der erste Spot-ETF auf XRP überhaupt und bietet institutionellen Investoren regulierten Zugang zur drittgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.
  • Parallel geht der Dogecoin-ETF (DOJE) an den Start. Beide Produkte könnten das Interesse institutioneller Anleger an Altcoin-Investments neu befeuern. REX hat bereits den ersten Solana-Staking-ETF erfolgreich lanciert, der mittlerweile über 250 Millionen US-Dollar Assets under Management erreicht hat.
  • Vorab stiegen XRP und DOGE am Wochenende kurzzeitig kräftig an. DOGE kletterte auf 30 Cent, während XRP wieder über 3 US-Dollar notierte. Der Schwung ließ jedoch nach, da der Gesamtmarkt unter Druck geriet.
  • Bereits letzte Woche meldete Erich Balchunas ähnliche Gerüchte über einen Start. Sie bewahrheiteten sich nicht.
  • Wer direkt in die Coins investieren möchte, braucht keinen Umweg über Fonds. Auf Bitpanda lassen sich XRP, Dogecoin und viele weitere Kryptowährungen einfach, reguliert und sicher kaufen.
Empfohlenes Video
Was WIRKLICH mit Bitcoin passiert, wenn die Wall Street einsteigt

Quelle:

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme verschiedener Kryptowährungen, die auf einem digitalen Tablet platziert sind, das Live-Kurs-Charts und Handelspaare von Kryptowährungen anzeigt und die dynamische Energie des aktuellen Krypto-Booms einfängt.
Krypto-Rallye voraus? Altcoin Season beginnt: Steht der nächste Krypto-Boom bevor?
Altcoins
Der Kampf um die VorherrschaftEthereum vs. Solana: Die wichtigsten technologischen Unterschiede 2025
Ein Smartphone mit automatisch gespeichertem Entwurf zeigt das Logo der Kryptowährung Polkadot vor einem digitalen Börsenticker-Bildschirm.
On-Chain-YieldPendle und das DeFi-Lego: Angriff auf den 500 Billionen US-Dollar schweren Markt für Zinsderivate
Immutable
0.713232 $
10.72%
MYX Finance
10.92 $
7.47%
World Liberty Financial
0.224868 $
7.16%
Pump.fun
0.008269 $
5.90%
Avalanche
30.28 $
3.79%
Mantle
1.69 $
3.52%
Pi Network
0.358163 $
3.08%
MemeCore
2.47 $
2.25%
Monero
312.83 $
1.90%
Bitget Token
4.99 $
1.43%
Ethena
0.699272 $
-6.08%
Flare
0.023005 $
-4.59%
Jupiter
0.508623 $
-3.74%
POL (ex-MATIC)
0.258035 $
-3.72%
Sky
0.071877 $
-3.61%
Worldcoin
1.50 $
-3.31%
Filecoin
2.41 $
-3.31%
Pudgy Penguins
0.032972 $
-3.12%
Sei
0.316838 $
-3.12%
Aave
295.80 $
-2.81%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren