- Laut dem Bloomberg-ETF-Experten Eric Balchunas könnte der Dogecoin ETF DOJE von Rex-Osprey schon morgen an den Start gehen. “Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies der erste US-amerikanische börsengehandelte Fonds ist, der etwas enthält, das absichtlich keinen Nutzen hat”, so der Analyst.
- Hinter dem Produkt, das von Foreside Fund Services vertrieben wird, stehen REX Shares und Osprey Funds, das gleiche Team, das Anfang des Jahres einen Solana Staking ETF auf den Markt gebracht hat.
- Im Gegensatz zu den Spot Bitcoin und Ethereum ETFs ist DOJE kein klassischer Trust nach dem Gesetz von 1933, sondern ein ’40-Act-ETF mit Cayman-Tochter, der DOGE-Exposure direkt oder via Instrumente abbildet. Das erhöht die regulatorische Einbettung und kann die Zulassung beschleunigen, ist aber strukturell komplexer. Einige ETF-Anträge der 33er-Kohorte warten laut Balchunas weiter auf die Genehmigung der SEC.
- Jordan Jefferson, CEO von DogeOS und MyDoge, nannte den ETF einen Wendepunkt: “Dogecoin begann als Scherz, und jetzt hat die Wall Street es endlich verstanden. Die ETF-Zulassung beweist, dass institutionelle Anleger den wahren Wert von Gemeinschaft, Kultur und Zugänglichkeit erkennen”, sagte er. “Wenn Pensionsfonds den Vermögenswert kaufen, der als Scherz begann, dann wissen wir, dass wir einen einzigartigen Moment in der Finanzgeschichte erreicht haben.”
- Dass Dogecoin keinen Nutzen hat, würde Jefferson wohl abstreiten. So sagte er: “Institutionelles Kapital, das in DOGE fließt, sorgt für neue Liquidität und Stabilität, während das Dogecoin-Ökosystem mit Apps, Spielen und Nutzen durch DogeOS weiter expandiert. Die Kombination aus Wall-Street-Investitionen und Basis-Community schafft eine Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum, wie es nur wenige Vermögenswerte bieten können”.
- Der DOGE ETF kommt auch in einer Zeit, in der andere Memecoin-Produkte auf die Genehmigung der SEC drängen. Die Canary Capital Group beantragte beispielsweise kürzlich einen ETF auf Offical Trump (TRUMP).
Empfohlenes Video
Kann Dogecoin jetzt Bitcoin & Altcoins pushen?
Quelle
Dogecoin (DOGE) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Dogecoin (DOGE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Dogecoin (DOGE) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren