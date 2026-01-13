App herunterladen
CoinGecko plant Verkauf 

Wer bietet 500 Millionen US-Dollar?

Die Krypto-Datenplattform CoinGecko denkt laut Insidern über einen Verkauf nach. Im Raum stehen 500 Millionen US-Dollar.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs93,480.00 $1.93 %
Bitcoin kaufen
  • CoinGecko plant laut Medienberichten einen Unternehmensverkauf zu einer Bewertung von 500 Millionen US-Dollar. Das berichtet Coindesk unter Berufung auf Insider.
  • Das 2014 gegründete Krypto-Datenunternehmen soll dabei mit der Investmentbank Moelis zusammenarbeiten, die den möglichen Verkaufsprozess begleitet. Gespräche sollen bereits seit Ende des vergangenen Jahres laufen. Eine konkrete Bewertung stehe bislang nicht fest.
  • In den vergangenen Monaten haben mehrere große Krypto-Unternehmen durch Zukäufe expandiert. Zu den größten Deals zählen der Kauf der Derivatebörse Deribit durch Coinbase für 2,9 Milliarden US-Dollar sowie die Übernahme der Handelsplattform NinjaTrader durch Kraken für 1,5 Milliarden US-Dollar.
  • Bereits im April 2020 hatte Binance den CoinGecko-Konkurrenten CoinMarketCap übernommen. Der Kaufpreis soll bei rund 400 Millionen US-Dollar gelegen haben. CoinGecko gehört neben Coinmarketcap zu den meistgenutzten Anbietern von Kursdaten und Marktanalysen für Kryptowährungen.
Quellen

Coindesk-Bericht

