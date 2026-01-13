- CoinGecko plant laut Medienberichten einen Unternehmensverkauf zu einer Bewertung von 500 Millionen US-Dollar. Das berichtet Coindesk unter Berufung auf Insider.
- Das 2014 gegründete Krypto-Datenunternehmen soll dabei mit der Investmentbank Moelis zusammenarbeiten, die den möglichen Verkaufsprozess begleitet. Gespräche sollen bereits seit Ende des vergangenen Jahres laufen. Eine konkrete Bewertung stehe bislang nicht fest.
- In den vergangenen Monaten haben mehrere große Krypto-Unternehmen durch Zukäufe expandiert. Zu den größten Deals zählen der Kauf der Derivatebörse Deribit durch Coinbase für 2,9 Milliarden US-Dollar sowie die Übernahme der Handelsplattform NinjaTrader durch Kraken für 1,5 Milliarden US-Dollar.
- Bereits im April 2020 hatte Binance den CoinGecko-Konkurrenten CoinMarketCap übernommen. Der Kaufpreis soll bei rund 400 Millionen US-Dollar gelegen haben. CoinGecko gehört neben Coinmarketcap zu den meistgenutzten Anbietern von Kursdaten und Marktanalysen für Kryptowährungen.
Empfohlenes Video
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+