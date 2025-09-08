- Das Fintech 21X hat den Handelsstart der weltweit ersten regulierten Börse für tokenisierte Wertpapiere und Stablecoins bekannt gegeben. Anleger erhalten die Möglichkeit, tokenisierte Wertpapiere mit Stablecoins, digitalem Bargeld oder klassischen Währungen zu kaufen und zu verkaufen.
- Bereits im Mai eröffnete 21X seinen Primärmarkt, auf dem die erste tokenisierte Anleihe notiert wurde. Nun folgt der Sekundärmarkt, den das Unternehmen als „logischen nächsten Schritt“ bezeichnet. Unterstützt wird 21X von Partnern wie Chainlink, Circle, Polygon und SBI Digital Markets. Gemeinsam soll eine effizientere und zugänglichere Finanzmarktinfrastruktur entstehen.
- Als erste Börse ermögliche 21X die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen direkt über Smart Contracts – in Echtzeit und ohne zentrale Verwahrstelle. Gründer und CEO Max J. Heinzle sagte: „Zum ersten Mal wird ein Wertpapierhandel atomar, peer-to-peer und in Echtzeit abgewickelt, ohne dass eine zentrale Wertpapierverwahrstelle oder Clearing-Dienstleistungen erforderlich sind.“
- 21X steht unter der Aufsicht von BaFin, Bundesbank und ESMA. Der Handel ist derzeit wochentags von 8 bis 17 Uhr MEZ möglich. In Kürze soll der Handelsbetrieb auf 24 Stunden, sieben Tage die Woche ausgeweitet werden – “um den Anforderungen einer globalen Branche gerecht zu werden”, so 21X.
- 21X ist ein in Frankfurt ansässiges Finanzinstitut. Im Dezember 2024 erhielt das Unternehmen eine BaFin-Lizenz.
- Die Tokenisierung gilt als einer der größten und lukrativsten Krypto-Trends für 2025 und die nahe Zukunft. An dieser Blockchain-Technologie sind auch große Institutionen wie BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton und Visa interessiert. Warum Stablecoins die wichtigsten RWAs sind und welche Protokolle auf tokenisierte Staatsanleihen setzen, erfahrt ihr hier: Real World Assets (RWAs): Diese Chancen bieten sich Investoren
