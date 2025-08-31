- Fundings für Web3-Start-ups erreichten im zweiten Quartal 2025 den zweithöchsten Wert jemals. Das geht aus einem aktuellen Bericht von Outlier Ventures hervor.
- 9,6 Milliarden US-Dollar konnten Firmen aus Finanzierungsrunden einsammeln – und das, obwohl nominal weniger Deals geschlossen wurden.
- Lediglich 306 Finanzierungsrunden zählten die Autoren im abgelaufenen Quartal. Das Kapital konzentriere sich bei weniger Web3-Firmen. Das deute darauf, dass Investoren gezielter auf einzelne Projekte setzen, statt breit zu streuen, so die Schlussfolgerung der Experten.
- Deutlich wird das anhand der Kennzahlen zu Private Token Sales. Das Investitionsvolumen der privaten Verkaufsrunden blieb insgesamt stabil bei einem Wert von 410 Millionen US-Dollar. Allerdings verteilte sich das Geld auf nur 15 Deals.
- Sogenannte Series A Fundings schossen auf 17,6 Millionen US-Dollar – den höchsten Wert innerhalb von zwei Jahren.
- Insgesamt dominierten bei Web3-Investoren vor allem die Bereiche Infrastruktur (112 Millionen US-Dollar), Mining & Validation (83 Millionen US-Dollar) und Compute Networks (70 Millionen US-Dollar).
