- Nachdem Ethereum in den letzten 30 Tagen um über 40 Prozent gestiegen ist, darf sich Gründer Vitalik Buterin nun wieder zu den Milliardären zählen.
- Sein Portfolio ist laut Daten von Arkham Intelligence mehr als 1,04 Milliarden US-Dollar wert. Die größte Position belegt Ethereum: Vitalik Buterin besitzt 240.000 ETH.
- Neben verschiedenen Altcoins besteht das Portfolio unter anderem aus vielen Memecoins, eine Bitcoin-(BTC)-Position gibt es nicht.
- Laut Forbes wurde Vitalik Buterin im Alter von 27 Jahren zum jüngsten Krypto-Milliardär der Welt, als Ethereum im Mai 2021 erstmals die Marke von 3.000 US-Dollar pro Coin überschritt.
- Offenbar hat der Informatiker in der Zwischenzeit einen Teil seines ETH-Bestands verkauft, wodurch er erst zu einem Kurs von aktuell 4.200 US-Dollar wieder zum Milliardär wurde.
- Neben Vitalik Buterin gibt es viele weitere Krypto-Persönlichkeiten, die in der Milliardärsliste von Forbes auftauchen, darunter etwa Binance-Gründer Changpeng Zhao.
- Weitere Krypto-Milliardäre sind: Ripple-Mitgründer Chris Larsen, Strategy-Gründer Michael Saylor und US-Präsident Donald Trump – mit seinem Memecoin TRUMP.
- Welche Kursmarken jetzt für ETH wichtig werden, hat BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck in der Ethereum-Analyse erklärt.
