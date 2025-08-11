App herunterladen
Wegen Ethereum-Rallye Vitalik Buterin ist Milliardär – wieder

2021 wurde er zum jüngsten Milliardär der Welt, dann stürzte Ethereum ab. Jetzt ist Vitalik Buterin erneut Teil des “Billionaires Club”.

Dominic Döllel
Vitalik Buterin, in einem weißen Hemd, spricht auf einer Konferenz, an einem Tisch mit Mikrofon und Namensschild sitzend. Im Hintergrund erscheint eine digitale Anzeige mit Text.

Beitragsbild: picture alliance

 | Ethereum-Gründer Vitalik Buterin gilt als Gallionsfigur der zweitgrößten Kryptowährung
  • Nachdem Ethereum in den letzten 30 Tagen um über 40 Prozent gestiegen ist, darf sich Gründer Vitalik Buterin nun wieder zu den Milliardären zählen.
  • Sein Portfolio ist laut Daten von Arkham Intelligence mehr als 1,04 Milliarden US-Dollar wert. Die größte Position belegt Ethereum: Vitalik Buterin besitzt 240.000 ETH.
  • Neben verschiedenen Altcoins besteht das Portfolio unter anderem aus vielen Memecoins, eine Bitcoin-(BTC)-Position gibt es nicht.
  • Laut Forbes wurde Vitalik Buterin im Alter von 27 Jahren zum jüngsten Krypto-Milliardär der Welt, als Ethereum im Mai 2021 erstmals die Marke von 3.000 US-Dollar pro Coin überschritt.
  • Offenbar hat der Informatiker in der Zwischenzeit einen Teil seines ETH-Bestands verkauft, wodurch er erst zu einem Kurs von aktuell 4.200 US-Dollar wieder zum Milliardär wurde.
  • Neben Vitalik Buterin gibt es viele weitere Krypto-Persönlichkeiten, die in der Milliardärsliste von Forbes auftauchen, darunter etwa Binance-Gründer Changpeng Zhao.
  • Weitere Krypto-Milliardäre sind: Ripple-Mitgründer Chris LarsenStrategy-Gründer Michael Saylor und US-Präsident Donald Trump – mit seinem Memecoin TRUMP.
  • Welche Kursmarken jetzt für ETH wichtig werden, hat BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck in der Ethereum-Analyse erklärt.
