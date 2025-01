Er ist der größte aller Bitcoin-Bullen: Michael Saylor. Nun enthüllt der MicroStrategy-Gründer, was nach seinem Ableben mit dem enormen BTC-Vermögen geschieht.

In diesem Artikel erfährst du: Wie groß das private Bitcoin-Vermögen von Michael Saylor wirklich ist

Was das überraschende Bitcoin-Testament des Milliardärs bedeutet

Warum der BTC-Kurs auch nach Saylors Abschied weiter steigen dürfte

MicroStrategy ist bereits mit Abstand der größte aller Corporate-Bitcoin-Hodler. Dennoch lautet die Devise des Unternehmens von Michael Saylor: Kaufen, kaufen und nochmals kaufen. Nach der Bekanntgabe des jüngsten Investments vor wenigen Tagen stehen nun 446.400 BTC im Wert von über 43 Milliarden US-Dollar in der Bilanz. Doch nicht nur seine “Bitcoin-Entwicklungsfirma”, auch der Permabulle persönlich besitzt ein beeindruckendes BTC-Vermögen. In einem Interview offenbart der MicroStrategy-Gründer, was nach seinem Ableben mit den Milliarden passieren soll. Sein Plan dürfte viele überraschen – und allen Bitcoin-Sparern helfen.

