Eine groß angelegte US-Operation nimmt ein iranisches Finanznetz ins Visier. Dabei werden digitale Vermögenswerte in Millionenhöhe beschlagnahmt.

Die USA haben nach Angaben von Finanzminister Scott Bessent Kryptowährungen im Wert von fast 500 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, die mit einer iranischen Operation in Verbindung stehen sollen. Zuvor war in Berichten von einer niedrigeren Summe die Rede.

Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Kampagne, mit der Washington wirtschaftlichen Druck auf das Regime in Teheran ausüben will. Bessent sprach von einem gezielten Vorgehen gegen Finanzstrukturen, die dem Iran dabei helfen, Einnahmen zu generieren, wie er gegenüber Fox Business erklärte.

Im Mittelpunkt steht eine Operation mit dem Namen “Operation Economic Fury“, die laut US-Regierung darauf abzielt, die finanziellen Strukturen des Iran gezielt zu schwächen. Dabei geht es nicht nur um digitale Vermögenswerte, sondern um ein umfassenderes Vorgehen gegen wirtschaftliche Ressourcen des Landes.

Im Zuge der Maßnahme wurden unter anderem Vermögenswerte gesichert, Bankkonten eingefroren und internationaler Druck aufgebaut, um bestehende Geschäftsbeziehungen zu unterbrechen. Ziel ist es, zentrale Einnahmequellen abzuschneiden und den finanziellen Handlungsspielraum des Regimes deutlich einzugrenzen.

USA erhöhen Druck durch gezielte Krypto-Beschlagnahmungen

Der Fall zeigt, dass Kryptowährungen zunehmend in geopolitische Auseinandersetzungen eingebunden sind. Staaten greifen gezielt ein, wenn sie den Verdacht haben, dass digitale Assets zur Finanzierung politischer oder wirtschaftlicher Aktivitäten genutzt werden. Die Beschlagnahmung in dieser Größenordnung dürfte daher auch international Beachtung finden.

“Wir frieren überall Bankkonten ein. Noch wichtiger ist, dass wir die Bereitschaft der Menschen, mit dem Regime Geschäfte zu machen, verringern“, sagte Bessent.

Und weiter: “Wir sehen, dass der Druck auf das Regime täglich zunimmt. Die Altersvorsorgegelder, die sie außerhalb des Irans zu haben glaubten, frieren wir ein. Wir verwahren sie für das iranische Volk. Dasselbe gilt für all ihre Villen in Südfrankreich und auf der ganzen Welt – wir werden sie aufspüren.“

Für den Krypto-Markt selbst liefert die Entwicklung ein klares Signal. Behörden sind in der Lage, größere Strukturen aufzudecken und Vermögenswerte zu sichern. Das könnte den Druck auf Marktteilnehmer erhöhen als auch Transparenz sicherzustellen.

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