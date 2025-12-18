- Die heute veröffentlichten Inflationszahlen aus den USA sorgen für Aufatmen an den Märkten und entfalten sofortiges kurstreibendes Potenzial für Bitcoin.
- Die Krypto-Leitwährung reagierte prompt auf die Bekanntgabe der CPI-Daten für November und kletterte auf ein Tageshoch von rund 89.000 US-Dollar.
- Die plötzliche Bewegung löste eine Kaskade an Liquidationen aus: Binnen 30 Minuten wurden Bitcoin-Short-Positionen im Wert von 60 Millionen US-Dollar aus dem Markt gespült – ein klassischer Short-Squeeze.
- Der Treiber: Die Inflationsdaten fielen deutlich moderater aus, als der Markt es eingepreist hatte. Die Änderungsrate der Teuerung auf Jahresbasis liegt bei 2,7 Prozent. Analysten hatten mit hartnäckigen 3,1 Prozent gerechnet.
- Auch die Kerninflationsrate (Core CPI), die schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ausklammert, überrascht positiv. Sie notiert im Jahresvergleich (YoY) bei 2,6 Prozent gegenüber den erwarteten 3,0 Prozent.
- Dies markiert den stärksten Rückgang der Inflation seit März 2025. Auf Monatssicht ist es sogar der signifikanteste Abfall seit dem Jahr 2023.
- Besonders brisant ist dieser Rückgang vor dem Hintergrund der protektionistischen Handelspolitik unter US-Präsident Trump. Der ökonomische Konsens ging bislang davon aus, dass die verhängten Strafzölle die Teuerungsrate eher anheizen würden.
- Dass die Rate nun entgegen dieser These fällt, verschafft der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) unerwarteten Spielraum. Zwar fokussieren sich die Währungshüter zunehmend auf den schwächelnden Arbeitsmarkt, doch ohne einen nennenswerten Rückgang der Inflation galten weitere Zinssenkungen bisher als unwahrscheinlich.
- Der Markt könnte nun die Wahrscheinlichkeit für weitere Leitzinssenkungen aggressiver einpreisen. Analyst “Tomas” kommentierte dazu auf X: “Ich denke, dass sich die Inflation bis zum ersten Halbjahr 2026 insgesamt weiter verlangsamen wird, was zu weiteren Zinssenkungen der Fed führen dürfte.”
- Ein Blick auf das CME-FedWatch-Tool mahnt jedoch zur Nüchternheit: Unmittelbar nach den Daten zeigt das Tool weiterhin eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause im Januar 2026 an.
- Zudem haben die positiven Inflationsdaten einen bitteren Beigeschmack. Die Arbeitslosenquote in den USA stieg kürzlich auf 4,6 Prozent – den höchsten Wert seit 2021.
- Kombiniert man eine rapide fallende Inflationsrate mit steigender Arbeitslosigkeit, ergibt dies ein klassisches makroökonomisches Warnsignal für eine bevorstehende Rezession. Sollten sich diese Ängste verfestigen, könnte die anfängliche Euphorie schnell in “Risk-Off”-Verhalten umschlagen, was den Bitcoin-Kurs belasten würde.
- Anleger sollten den aktuellen Kurssprung genau beobachten. Entpuppt sich der Anstieg lediglich als technischer Short-Squeeze, könnte es für BTC und den breiteren Krypto-Markt schnell wieder gen Süden gehen. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Bitcoin bereits wieder bei rund 88.000 US-Dollar.
- Die traditionellen Finanzmärkte bestätigen vorerst jedoch das bullishe Szenario. Der S&P 500 notiert nach Handelsstart rund 1 Prozent im Plus, der Nasdaq legt sogar um 1,44 Prozent zu.
