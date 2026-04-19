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Unsicherheit in Nahost: So reagiert Bitcoin auf die Schließung der Straße von Hormus

Der Iran schließt die Straße von Hormus abermals. Das sind die Folgen für den Krypto-Markt.

David Scheider
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Straße von Hormus

Beitragsbild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | NASA Earth

 | Die Augen der Welt richten sich auf die Straße von Hormus

Die Sorge vor einem Wiederaufflammen des Iran-Krieges drückt die Stimmung an den Märkten. Bitcoin (BTC) notiert auf Tagessicht 2,7 Prozent im Minus bei einem Kurswert von 75.043 US-Dollar. Die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum (ETH), gibt 4,1 Prozent nach und kostet zum Zeitpunkt des Schreibens 2.308 US-Dollar.

Hintergrund sind Uneinigkeiten in den Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien in Nahost. Nachdem die Straße von Hormus gestern für wenige Stunden für den Schiffsverkehr geöffnet war, hat der Iran die wichtige Wasserstraße wieder blockiert. Auch aus dem Libanon wurden Kampfhandlungen gemeldet. Am Samstag führte Israel Operationen gegen “Terrorzellen” durch. Präsident Emmanuel Macron erklärte zudem, dass ein französischer Soldat sei bei einem Angriff auf UN-Friedenstruppen im Libanon getötet worden, und machte die Hisbollah dafür verantwortlich.

Am späten Samstagabend erklärte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, die anhaltende Seeblockade der USA sei der Grund für die Einschränkungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus: “Es ist unmöglich, dass andere die Straße von Hormus passieren, solange wir es nicht können.”

Trotz der Spannungen hält sich der Ölpreis derzeit relativ stabil. Ein Barrel der Sorte Brent kostet aktuell 88 US-Dollar. Auch der S&P 500 notiert mit 7.126 Punkten nur knapp unter dem Allzeithoch.

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