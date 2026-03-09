App herunterladen
Krypto meets TradFi 

Tokenisierte Aktien: Nasdaq kooperiert mit Krypto-Börse Kraken

Nasdaq baut seine Ambitionen im Markt für tokenisierte Aktien weiter aus. Gemeinsam mit Kraken und Backed will die US-Börse eine Brücke zur Krypto-Branche schlagen.

Johannes Dexl
Chainlink-Kurs9.03 $4.69 %
Nasdaq-Gebäude

Beitragsbild: Shutterstock

 Die Nasdaq ist eine der größten US-Börsen und vor allem für Technologiewerte bekannt

Gemeinsam mit der Krypto-Börse Kraken und deren Infrastruktureinheit Backed will die US-Börse den Handel mit tokenisierten Aktien ausbauen. Wie Nasdaq am Montag mitteilte, soll die Initiative klassische Marktinfrastruktur mit Blockchain-Netzwerken verbinden, ohne dabei die Kontrolle der Emittenten zu verwässern.

Konkret arbeitet Nasdaq mit Payward, der Muttergesellschaft von Kraken, sowie der Tochterfirma Backed zusammen. Backed ist der Emittent hinter den sogenannten xStocks. Gemeinsam wollen die Unternehmen ein “Equities Transformation Gateway” entwickeln, also eine Schnittstelle für die Transformation klassischer Aktien in tokenisierte Wertpapiere.

Laut Nasdaq-Präsident Tal Cohen könnte die Tokenisierung den Weg für ein “Always-on”-Finanzsystem ebnen. Dadurch ließen sich der Marktzugang für Investoren verbessern und neue Möglichkeiten für die Interaktion zwischen Unternehmen und Aktionären schaffen.

Brücke zwischen Blockchain und TradFi

Nach Angaben von Nasdaq soll die Partnerschaft mit Kraken ermöglichen, dass tokenisierte Aktien nahtlos zwischen regulierten Märkten und globalen On-Chain-Märkten bewegt werden können. Emittentenrechte, regulatorische Vorgaben und die Integrität der Preisbildung sollen dabei gewahrt bleiben.

Durch die Anbindung der Nasdaq-Infrastruktur an das xStocks-Ökosystem soll eine Interoperabilität zwischen traditionellen Finanzsystemen und dezentralen Netzwerken entstehen. Nasdaq erklärte zudem, dass im weiteren Verlauf auch weitere Emittenten, Transferstellen, Regulierer, Infrastrukturbetreiber und andere Marktteilnehmer eingebunden werden sollen. Die Teilnahme an dem Programm bleibe freiwillig.

Der Start des Programms sowie weiterer Dienstleistungen für Emittenten ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Nasdaqs Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettbewerb im Markt für tokenisierte Aktien spürbar zunimmt. Erst vergangene Woche hatte die Intercontinental Exchange in die Krypto-Börse OKX investiert, um im zweiten Quartal 2026 tokenisierte Aktien von an der New York Stock Exchange gelisteten Unternehmen auf die Plattform zu bringen.

