Stablecoin-Adoption Tether bringt USDT erstmals nativ auf die Bitcoin-Blockchain

Tether bringt USDT nun auf das Bitcoin-Netzwerk. Damit erhält die Kryptowährung erstmals eine direkte Stablecoin-Infrastruktur.

Daniel Hoppmann
Ein Schild vor einem Gebäude zeigt die Logos und Namen beliebter Kryptowährungen, darunter Tether und Bitcoin.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Tether und Bitcoin: ein Band für die Ewigkeit
  • Tether führt USDT nun direkt auf der Bitcoin-Blockchain ein. Das erklärte das Stablecoin-Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung.
  • Der Launch erfolgt über das RGB-Protokoll, ein Layer-2-Framework, das Smart-Contract-Funktionalität und Asset-Issuance auf Bitcoin ermöglicht.
  • Ziel ist es, Bitcoin-Nutzern native Stablecoin-Transaktionen bereitzustellen, ohne auf externe Chains wie Ethereum, Tron oder Solana ausweichen zu müssen.
  • Laut Tether-CTO Paolo Ardoino soll die Integration „eine neue Ära für Bitcoin als Plattform für digitale Assets“ einleiten.
  • Bereits zuvor war USDT auf mehreren Blockchains verfügbar, darunter Ethereum, Tron, Solana und Avalanche – Bitcoin selbst fehlte bislang.
  • Ein Starttermin für die breite Verfügbarkeit der Bitcoin-basierten USDT-Variante wurde noch nicht genannt.
  • Das RGB-Protokoll gilt als technologische Weiterentwicklung, die Datenschutz, Skalierbarkeit und Effizienz verbessern soll.
  • Für Tether stellt die Einführung einen strategischen Schritt dar, Bitcoin hält das Stablecoin-Unternehmen für eines der liquidesten Krypto-Asset. Über 100.000 BTC hortet die Firma von Paolo Ardoino in den eigenen Wallets.
  • Und auch beim Mining rüstet der Stablecoin-Riesig kräftig auf. Bis Ende des Jahres will man so zum größten Miner der Welt werden.


