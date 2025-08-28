- Tether führt USDT nun direkt auf der Bitcoin-Blockchain ein. Das erklärte das Stablecoin-Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung.
- Der Launch erfolgt über das RGB-Protokoll, ein Layer-2-Framework, das Smart-Contract-Funktionalität und Asset-Issuance auf Bitcoin ermöglicht.
- Ziel ist es, Bitcoin-Nutzern native Stablecoin-Transaktionen bereitzustellen, ohne auf externe Chains wie Ethereum, Tron oder Solana ausweichen zu müssen.
- Laut Tether-CTO Paolo Ardoino soll die Integration „eine neue Ära für Bitcoin als Plattform für digitale Assets“ einleiten.
- Bereits zuvor war USDT auf mehreren Blockchains verfügbar, darunter Ethereum, Tron, Solana und Avalanche – Bitcoin selbst fehlte bislang.
- Ein Starttermin für die breite Verfügbarkeit der Bitcoin-basierten USDT-Variante wurde noch nicht genannt.
- Das RGB-Protokoll gilt als technologische Weiterentwicklung, die Datenschutz, Skalierbarkeit und Effizienz verbessern soll.
- Für Tether stellt die Einführung einen strategischen Schritt dar, Bitcoin hält das Stablecoin-Unternehmen für eines der liquidesten Krypto-Asset. Über 100.000 BTC hortet die Firma von Paolo Ardoino in den eigenen Wallets.
- Und auch beim Mining rüstet der Stablecoin-Riesig kräftig auf. Bis Ende des Jahres will man so zum größten Miner der Welt werden.
