- Tether hat bekanntgegeben, dass es einen neuen Stablecoin namens USAT launcht. Bo Hines, der ehemalige Executive Director der White House Crypto Council unter Präsident Donald Trump, wurde zum CEO der Division ernannt. Zuvor wirde Hines bereits als “strategischer Berater” bei Tether aufgeführt.
- USAT soll ein in den USA regulierter, durch den US-Dollar gedeckter Stablecoin sein und USDT ergänzen. Der Token wird von dem Krypto-Infrastrukturunternehmen Anchorage Digital ausgegeben. Cantor Fitzgerald wird die Reserven verwahren.
- Hines merkte an, dass das Unternehmen daran arbeitet, USAT bis zum Ende des Jahres einzuführen. Das Team wird seinen Sitz in Charlotte, North Carolina, dem Heimatstaat von Hines, haben.
- “Durch den Aufbau von USAT, bei dem Compliance, Transparenz und Innovation im Mittelpunkt stehen, stellen wir sicher, dass der US-Dollar das Fundament des Vertrauens im Bereich der digitalen Vermögenswerte bleibt”, so Hines in einer Erklärung.
- Auf einer Pressekonferenz am Freitag bestätigte Paolo Ardoino, CEO der Tether Group, dass das Unternehmen keine Börsennotierung anstrebt.
- Tether ist bereits einer der weltweit größten Inhaber von US-Staatsanleihen. USAT dürfte die Rolle des Stablecoin-Giganten für die Finanzierung des Haushaltsdefizits von Uncle Sam nochmals verstärken. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Gewinn von 13 Milliarden US-Dollar und ist Berichten zufolge auf dem besten Weg, “2025 ähnlich positiv zu sein”.
- Währenddessen scheinen zwei weitere Krypto-Unternehmen in die Fußstapfen von Circle und Bullish zu treten. Gemini und Figure feierten in diesen Tagen nämlich ebenfalls einen erfolgreichen Börsenstart.
- Im Stablecoin-Sektor ist aktuell auch USDe-Emittent Ethena en vogue. Neben einem massiven Treasury-Unternehmen namens StablecoinX profitiert das Projekt von einer explodierenden Nachfrage nach ihrem tokenisierten US-Dollar-Pendant. In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ethena (ENA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.
