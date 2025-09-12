- Die Krypto-Plattform Gemini ging heute an die Börse und konnte dadurch beachtliche 425 Millionen US-Dollar einnehmen. Hierzu wurden insgesamt 15,18 Millionen Aktien der Klasse A für jeweils 28 US-Dollar verkauft.
- Das von den Winklevoss-Zwillingen geführte Unternehmen wurde am heutigen Freitag unter dem Tickersymbol GEMI an der Nasdaq Global Select Market notiert. Es hatte einen voraussichtlichen Marktpreis von 24 bis 26 US-Dollar angekündigt. Zuvor wurde eine Spanne von 17 bis 19 US-Dollar geschätzt.
- Gemini und die Banker der Krypto-Börse hatten am gestrigen Donnerstag bereits die Annahme neuer Aufträge gestoppt, sodass die Erlöse auf 425 Millionen US-Dollar begrenzt waren. Die Winklevoss-Zwillinge sollen nach dem Börsengang voraussichtlich rund 94,5 Prozent der Stimmrechte kontrollieren.
- Mit diesem Börsengang ist Gemini nach Coinbase und Bullish die dritte börsennotierte Krypto-Börse in den USA. Gemini reiht sich außerdem in eine wachsende Liste von Krypto-Unternehmen ein, die an die Börse gegangen sind.
- Erst gestern ging auch Figure Technology Solutions, ein auf der Blockchain basierender Marktplatz für Finanzprodukte, an die Börse und feierte mit einem Tagesplus von mehr als 24 Prozent einen fulminanten Auftakt. Heute kann sie sich die Aktie bislang auf diesem Niveau halten.
- Figure hatte seinen Listenpreis mehrfach angepasst, nachdem die Nachfrage aufgrund des Börsenganges zugenommen hatte. Die Gebote der Investoren hoben den Aktienpreis von 18 auf 25 US-Dollar. Das Listing brachte schließlich 787,5 Millionen US-Dollar ein.
- Der Vermögensverwalter Bitwise prognostizierte in der Vergangenheit offenbar korrekt, dass 2025 das Jahr der Krypto-Börsengänge sein wird. Weitere Kandidaten auf der Liste sind unter anderem Kraken, Anchorage Digital und Chainalysis.
