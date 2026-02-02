App herunterladen
BTC-ECHO
Langfristig überzeugt 

Strategy kauft erneut Bitcoin und baut Bestand weiter aus

Der Bitcoin-Kurs schwächelt, doch Strategy bleibt seiner Linie treu. Das Unternehmen rund um Michael Saylor kauft weiter regelmäßig nach.

Josip Filipovic
Bitcoin-Kurs78,556.00 $1.59 %
Das Bild zeigt Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Trotz Marktflaute kauft Saylor weiterhin regelmäßig ein
  • Das Bitcoin Treasury-Unternehmen Strategy hat erneut zugeschlagen und weitere BTC erworben. Zwischen dem 26. Januar und dem 1. Februar kaufte das Unternehmen 855 Coins für rund 75,3 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 87.974 US-Dollar pro Bitcoin.
  • Mit der jüngsten Akquisition erhöht sich der Gesamtbestand auf 713.502 BTC. Damit bleiben sie mit großem Abstand weiterhin das größte börsennotierte Bitcoin Treasury-Unternehmen. Der durchschnittliche Einstandspreis über alle Käufe hinweg liegt bei 76.052 US-Dollar pro Bitcoin, was einen Gesamtwert von rund 54,3 Milliarden US-Dollar inklusive Gebühren entspricht.
  • Trotz der langfristig aggressiven Akkumulationsstrategie gerieten die Bestände zuletzt kurzzeitig unter Druck. Nachdem die Krypto-Leitwährung am Montag zeitweise unter 76.000 US-Dollar gefallen war, rutschte der durchschnittliche Einstandspreis von Strategy erstmals seit Oktober 2023 kurzzeitig ins Minus. Der nicht realisierte Buchgewinn schrumpfte dadurch deutlich.
Genauso wie Bitcoin notiert auch die Strategy-Aktie deutlich unter ihrem Allzeithoch / Quelle: TradingView
  • Finanziert wurde der jüngste Kauf wie bei Strategy üblich über den Kapitalmarkt. Das Unternehmen verkaufte Stammaktien der Klasse A (MSTR) und erzielte damit Erlöse von rund 106,1 Millionen US-Dollar. Weitere Aktien im Wert von 8,06 Milliarden US-Dollar stehen im Rahmen dieses Programms noch zur Verfügung.
  • Wie so oft hatte Michael Saylor den Kauf bereits im Vorfeld angedeutet. Am Sonntag veröffentlichte er einen kurzen Beitrag mit dem Hinweis “More Orange“, ein mittlerweile bekanntes Signal für bevorstehende Käufe. Strategy gehört damit zu den wenigen Bitcoin Treasury-Unternehmen, die auch in schwächeren Marktphasen konsequent weiter akkumulieren.
