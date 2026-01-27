Der Krypto-Markt bleibt volatil – weshalb wir vorerst von Zukäufen absehen. Alle Gründe zur Anlagestrategie.

Schwierige Phase: Wie wir jetzt durch den Krypto-Markt navigieren

Der Krypto-Markt zeigt sich weiter schwach. Anhaltende geopolitische Unsicherheiten gepaart mit einer Outperformance von Edelmetallen lassen Bitcoin und Co. zuletzt weiter ins Hintertreffen geraten, weshalb Kapitalerhalt weiterhin oberstes Gebot ist. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du jetzt handeln kannst, um langfristig zu profitieren.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Bitcoin kann sich zuletzt nicht oberhalb der Marke von 90.000 US-Dollar stabilisieren und rutschte in der Vorwoche temporär auf ein neues Jahrestief ab. Während anhaltende geopolitische Spannungen zu massiven Kursteigerungen bei den Edelmetallen Gold und Silber sorgten, befindet sich der Krypto-Markt weiterhin im Rückwärtsgang. Das Coinbase Premium Gap indiziert einen anhaltenden US-Verkaufsdruck. Die Krypto-ETFs kämpfen mit den größten Abflüssen seit November 2025. Ethereum und Solana rutschen auf Wochensicht zwischenzeitlich zweistellig gen Süden.

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

In Anbetracht eines bevorstehenden Regierungs-Shutdowns in den USA haben wir keine neuen Positionen ins Portfolio aufgenommen. Neben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung Bitcoin (BTC) beinhaltet das Musterdepot unverändert Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL) sowie der RWA-Blockchain Canton (CC). Zudem weist das Depot einen Anteil von etwa 47 Prozent im Stablecoin Tether (USDT) auf. Solange keine nachhaltigen Indizien für einen bullishen Turnaround ersichtlich sind, bleibt der Anteil der USDT-Position unverändert auf einem hohen Niveau. Infolge der größeren Kursabschläge in den letzten sieben Handelstagen weist das Portfolio aktuell einen leichten Rückgang von 1,86 Prozent im Wochenvergleich auf.

Das BTC-ECHO Musterdepot behauptet sich trotz jüngsten Kursabschläge verhältnismäßig stabil

Performance-Check: So lief das Portfolio diese Woche

Der Krypto-Markt tendierte in den letzten sieben Handelstagen aufgrund des andauernden geldpolitischen Vertrauensverlusts in Japan sowie der Gefahr eines erneuten Shutdowns in den USA weiter gen Süden. Bis auf die anhaltende bullishe Performance des RWA-Coins Canton weisen alle Positionen Kursabschläge auf. Erst wenn sich Krypto-Markt infolge einer nachhaltigen bullishen Gegenbewegung von seinen Verlaufstiefs gen Norden absetzen kann, planen wir neue Zukäufe.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Der Bitcoin-Kurs rutschte im Zuge des jüngsten Abverkaufs zurück auf aktuell 87.811 US-Dollar und handelt damit weiterhin unter der EMA-20 bei 90.259 US-Dollar. Das Momentum ist schwach, die Volatilität erhöht. Der Reistbereich um 90.000 US-Dollar bleibt entscheidend – erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Widerstandsmarke könnte den Kurs zurück in Richtung 93.000 US-Dollar hieven. Auf der Unterseite fungiert die Sportmarke von 86.266 US-Dollar nun als Schlüsselniveau. Ein Bruch dieser Unterstützung würde die Wahrscheinlichkeit einer bearishen Trendfortsetzung in Richtung 84.000 US-Dollar deutlich erhöhen. Die vollständige Analyse findet ihr hier: Bitcoin-Kursprognose: Darum könnte die Hängepartie weitergehen

Der Ether-Kurs korrigierte nach einer Aufgabe der psychologisch relevanten Marke von 3.000 US-Dollar auf ein neues Jahrestief. Erst im Bereich der Dezembertiefs um 2.800 US-Dollar konnte sich der größte Altcoin stabilisieren. Zwar versucht sich der Kurs aktuell zu stabilisieren, handelt jedoch weiter deutlich unterhalb der EMA-20 bei 3.040 US-Dollar. Das technische Bild bleibt schwach, eine nachhaltige Bodenbildung ist nun vonnöten, ansonsten droht ein Retest des Novembertiefs bei 2.637 US-Dollar. Solana (SOL): Der Solana-Kurs muss seinem jüngsten Fehlausbruch auf der Oberseite Tribut zollen und korrigierte zwischenzeitlich zurück an das Dezembertief bei 117 US-Dollar. Zwar kann sich der SOL-Kurs seitdem leicht erholen, taxiert mit 124 US-Dollar aber weiterhin unterhalb der EMA-20 bei 130 US-Dollar. Die Marktstruktur wirkt unverändert bearish, der RSI hat mit einem Wert von 40 auf Tagesbasis weiterhin ein Verkaufssignal aktiv. Solange der Kurs sich nicht nachhaltig über die 130 US-Dollar befreien kann, drohen bei einer anhaltenden Kursschwäche neue Verlaufstiefs bei 114 US-Dollar und 105 US-Dollar angelaufen zu werden.

Unsere aktuelle Strategie

Weitere Zukäufe sind unverändert erst bei einer bestätigten Ausbruchsbewegung von Bitcoin aus seiner Handelsrange der letzten acht Handelswochen geplant. Frische Impulse könnten dovishe Töne des Fed-Vorsitzenden Powell bei der morgigen Leitzinsentscheidung sowie starke Quartalszahlen der Techgiganten Microsoft, Meta und Apple in den kommenden Tagen liefern.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In dieser Woche schauen Anleger neben der US-Zinsentscheidung auf die neusten Erzeugerpreisdaten aus den USA.

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

