Börsenbeben: Krypto-Fonds mit größten Abflüssen seit November

Krypto-Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche eine der größten Abflusswochen seit Aufzeichnungsbeginn. Wie CoinShares am Montag berichtete, flossen in dieser Woche insgesamt 1,73 Milliarden US-Dollar aus börsengehandelten Krypto-Produkten (ETPs) ab. Dies stellt den stärksten Rückgang seit Mitte November 2025 dar.

Bitcoin und Ethereum führten die Liste mit kombinierten Abflüssen von 1,72 Milliarden US-Dollar an, wobei auf BTC 1,09 Milliarden und auf ETH 630 Millionen US-Dollar entfielen.

Die Abflüsse verteilten sich auf mehrere Emittenten, wobei BlackRocks ETFs mit 951 Millionen US-Dollar die Liste anführten. Fidelity Investments und Grayscale Investments folgten mit Abflüssen von 469 Millionen bzw. 270 Millionen US-Dollar. Regional gesehen waren die Abflüsse stark auf die Vereinigten Staaten konzentriert.

James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, nennt schwindende Erwartungen für Zinssenkungen, eine negative Preisdynamik und die Enttäuschung darüber, dass digitale Vermögenswerte bisher nicht vom “Debasement Trade” profitiert haben, als Hauptgründe für diese Entwicklung.

Die Abflüsse bestätigen die andauernde Seitwärtsbewegung des Marktes, nachdem in der Vorwoche noch Zuflüsse in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar verzeichnet worden waren.

Trotz der allgemein negativen Stimmung konnten einige Altcoins den Trend brechen. Während XRP und Sui Abflüsse von 18,2 Millionen bzw. 6 Millionen US-Dollar verzeichneten, verbuchte Solana Zuflüsse in Höhe von 17,1 Millionen US-Dollar. Auch Chainlink-Fonds verzeichneten geringfügige Zuflüsse von 3,8 Millionen US-Dollar.

Zudem verzeichneten Short Bitcoin ETPs Zuflüsse von 500.000 US-Dollar. Während der Krypto-Markt also weiterhin von den Bären dominiert wird, eilen Gold, Silber und Co. derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten.

