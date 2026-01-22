In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die jüngste Kursschwäche zur Gefahr für Bitcoin werden könnte
- Wieso sich das Chartbild infolge des Fehlausbruchs erneut eingetrübt hat
- Welche Kursniveaus Bitcoin-Anleger im Blick haben müssen
Der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) gelang es in der Vorwoche abermals nicht, eine nachhaltige Ausbruchsbewegung zu initiieren. Kurskonsolidierungen am US-Aktienmarkt, gepaart mit geopolitischen Unsicherheiten um Grönland sowie anhaltenden geldpolitischen Risiken in Japan, sorgten für einen Kursrücksetzer unter die 90.000 US-Dollar Marke. Im Wochenvergleich taxiert die größte Kryptowährung sieben Prozent tiefer und handelt damit wieder in seiner Handelsrage der letzten acht Wochen. Wie die Chancen für einen erneuten Anstiegsversuch einzuschätzen sind und welche Chartniveaus kurzfristig über die Trendrichtung entscheiden werden, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.
