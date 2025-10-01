- Die US-Börsenaufsicht SEC könnte schon in wenigen Tagen erstmals Solana Spot ETFs genehmigen. Mehrere Emittenten bereiten sich laut Medienberichten auf eine kurzfristige Zulassung vor – trotz des drohenden Government Shutdowns.
- Laut Blockworks erwarten mindestens drei Anbieter eine Zulassung in der ersten Oktoberhälfte. Einer spricht sogar von „hoher Überzeugung“ für eine baldige Genehmigung.
- Auch der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas zeigt sich optimistisch. “Es könnte jeden Tag passieren”, schreibt der ETF-Experte auf X. “Ehrlich gesagt stehen die Chancen jetzt wirklich bei 100 Prozent.”
- Mit einer Marktkapitalisierung von rund 115 Milliarden US-Dollar wäre Solana nach Bitcoin und Ethereum das dritte große Krypto-Asset mit einem potenziellen Spot ETF. Bereits im Sommer 2024 wurden erste Anträge eingereicht. Seit Juni prüft die SEC aktiv die entsprechenden S-1-Formulare.
- Auch auf Polymarket stehen die Chancen für eine Zulassung in diesem Jahr bei 99 Prozent. Seit Jahresbeginn hat Solana 13 Prozent zugelegt – zehn Prozentpunkte weniger als Bitcoin. Eine ETF-Zulassung könnte für neuen Schwung bei Solana sorgen – und den Kurs in Richtung Allzeithoch befördern.
- “Tendiert der Kurs weiter gen Norden und überwindet die fallende EMA20, kommt es im Bereich um das Golden Pocket zwischen 218 und 222 US-Dollar zu einer Richtungsentscheidung für Solana”, so BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck.
- Allerdings könnte ein bevorstehender Regierungsstillstand in den USA den Prozess verzögern. “Während eines Shutdowns passiert gar nichts”, zitiert Blockworks eine anonyme Quelle aus dem SEC-Umfeld. Dennoch scheint sich der Fokus der Branche längst vom “Ob” zum “Wann” verschoben zu haben.
