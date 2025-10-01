App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.01 T $
Bitcoin-Kurs118,050.00 $4.61%
Ethereum-Kurs4,334.12 $5.64%
XRP-Kurs2.95 $4.24%
Cardano-Kurs0.841238 $7.56%
Solana-Kurs220.25 $7.44%
Dogecoin-Kurs0.245550 $7.66%
BNB-Kurs1,020.08 $1.91%
Polkadot-Kurs4.08 $6.73%
IOTA-Kurs0.175136 $8.06%
Official Trump-Kurs7.56 $3.96%
TRON-Kurs0.340546 $2.16%
Stellar-Kurs0.389857 $8.21%

Bloomberg-Analyst Eric Balchunas “Die Chancen für einen Solana-ETF stehen bei 100 Prozent”

Noch im Oktober könnte der dritte Krypto-ETF an den Start gehen. Das würde den Solana-Kurs beflügeln.

David Scheider
Teilen
Solana-Kurs220.25 $7.44 %
Bitcoin kaufen
Fünf schwarze Solana-Münzen mit dem Logo der Kryptowährung Solana sind gestapelt und schweben vor einem hellgrünen Hintergrund, der das elegante Design der Solana-Tokens hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die "schnellste Blockchain der Welt" dürfte die dritte Kryptowährung mit ETF werden
  • Die US-Börsenaufsicht SEC könnte schon in wenigen Tagen erstmals Solana Spot ETFs genehmigen. Mehrere Emittenten bereiten sich laut Medienberichten auf eine kurzfristige Zulassung vor – trotz des drohenden Government Shutdowns.
  • Laut Blockworks erwarten mindestens drei Anbieter eine Zulassung in der ersten Oktoberhälfte. Einer spricht sogar von „hoher Überzeugung“ für eine baldige Genehmigung.
  • Auch der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas zeigt sich optimistisch. “Es könnte jeden Tag passieren”, schreibt der ETF-Experte auf X. “Ehrlich gesagt stehen die Chancen jetzt wirklich bei 100 Prozent.”
  • Mit einer Marktkapitalisierung von rund 115 Milliarden US-Dollar wäre Solana nach Bitcoin und Ethereum das dritte große Krypto-Asset mit einem potenziellen Spot ETF. Bereits im Sommer 2024 wurden erste Anträge eingereicht. Seit Juni prüft die SEC aktiv die entsprechenden S-1-Formulare.
  • Auch auf Polymarket stehen die Chancen für eine Zulassung in diesem Jahr bei 99 Prozent. Seit Jahresbeginn hat Solana 13 Prozent zugelegt – zehn Prozentpunkte weniger als Bitcoin. Eine ETF-Zulassung könnte für neuen Schwung bei Solana sorgen – und den Kurs in Richtung Allzeithoch befördern.
  • “Tendiert der Kurs weiter gen Norden und überwindet die fallende EMA20, kommt es im Bereich um das Golden Pocket zwischen 218 und 222 US-Dollar zu einer Richtungsentscheidung für Solana”, so BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck.
  • Allerdings könnte ein bevorstehender Regierungsstillstand in den USA den Prozess verzögern. “Während eines Shutdowns passiert gar nichts”, zitiert Blockworks eine anonyme Quelle aus dem SEC-Umfeld. Dennoch scheint sich der Fokus der Branche längst vom “Ob” zum “Wann” verschoben zu haben.
  • Neben Bitcoin und Ethereum kannst du auf Coinbase auch Solana handeln – sicher, seriös und günstig.
Empfohlenes Video
Top 3 unterschätzte Altcoins 2025 – noch vor dem Hype einsteigen?

Quellen

Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei goldfarbene Stablecoins, Tether (USDT) und USD Coin (USDC), schweben vor einem fallenden Börsendiagramm und einem Wall-Street-Schild.
Forscher schlagen AlarmRisiko Stablecoins: Lösen Circle, Tether und Co. die nächste Finanzkrise aus?
Eine digitale Illustration eines Kalenders, der auf Oktober eingestellt ist, mit Bitcoin-Symbolen und einer aufwärts gerichteten Grafik, die eine möglichen Bitcoin-Preisanstieg in diesem Monat hindeutet.
Bitcoin aktuellBitcoin hinkt hinterher – kann der Oktober die Wende bringen?
Eine digitale Illustration des Solana-Logos, bestehend aus kleinen Partikeln in Grün-, Blau- und Violetttönen, steht vor einem dunklen, verpixelten Hintergrund.
KursanalyseSolana (SOL): Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Turnaround?
Pump.fun
0.007012 $
30.34%
Zcash
92.87 $
26.98%
Pudgy Penguins
0.031964 $
19.11%
Bonk
0.000021 $
11.35%
Jupiter
0.461469 $
11.17%
Sei
0.296923 $
10.52%
NEAR Protocol
2.84 $
10.31%
Sui
3.48 $
9.90%
Aster
1.69 $
9.18%
Aptos
4.65 $
9.16%
Plasma
0.967867 $
-4.56%
MYX Finance
15.00 $
-4.56%
MemeCore
2.22 $
-1.48%
USDtb
0.997755 $
-0.13%
sUSDS
1.07 $
-0.09%
PayPal USD
0.999597 $
-0.02%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
USDC
0.999614 $
0.00%
USDS
0.999705 $
0.01%
USDT0
1.00 $
0.04%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren