Solana (SOL) versucht sich vom herben Rücksetzer in der Vorwoche zu erholen. Reicht das für eine neue Aufwärtsbewegung aus? Die folgenden Chartmarken müssen Anleger kurz- und mittelfristig im Blick haben.

Solana (SOL): Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Turnaround?

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die Solana-Bullen zeitnah Flagge bekennen müssen um einen erneuten Abverkauf zu verhindern

Welche Chartmarken für einen Trendfortsetzung gen Norden nachhaltig überwunden werden müssen

Warum die neuste SEC Entscheidung sich positiv auf den Solana-Kurs auswirken könnte

Der Kurs von Solana (SOL) kann sich nach einem deutlichen Abverkauf in der Vorwoche kurzfristig stabilisieren und eine Erholungsrallye starten. Rechtzeitig zum statistisch bullishen Handelsmonat Oktober versucht die Highspeed-Blockchain zurück in die Spur zu finden. Welche Kursziele bei einer nachhaltigen Umkehrbewegung in den Blick geraten und welche Unterstützungsmarken jetzt verteidigt werden müssen, um den Anstieg nicht zu gefährden, zeigt die neuste Kursanalyse.

