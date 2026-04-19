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Kursanalyse 

So profitiert Chainlink (LINK) vom Hype um KI

Der Hype um KI könnte allen voran Chainlink (LINK) zugute kommen. Das bedeuten die Kooperationen für Investoren.

David Scheider
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Eine Chainlink-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Chainlink konnte zuletzt wachsen

Chainlink treibt seine Expansion in Richtung KI-Anwendungen voran, insbesondere durch Kooperationen mit großen Banken zur Lösung globaler Datenprobleme. So gibt es bereits Pilotprojekte mit JPMorgan, UBS, Swift, Euroclear und DTCC. Auch ein Stablecoin-Projekte mit AllUnity rückte die Plattform Ende 2025 weiter in den Fokus der Anleger.

Trotz dieser starken fundamentalen Entwicklungen zeigt der Kurs eine anhaltende Schwächephase und befindet sich technisch in einer längerfristigen Konsolidierung. Die aktuelle Marktlage deutet jedoch darauf hin, dass sich bei entsprechenden Katalysatoren eine attraktive Akkumulationszone herausbilden könnte.

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der LINK-Kurs in einer Range von 9,65 US-Dollar bis 9,11 US-Dollar basierend auf den letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 9,20 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (9,17 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 6,6 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (9,35 US-Dollar) und zeigt kurzfristige Unterordnung zum gleitenden Durchschnitt. Die Struktur zeigt eine Abfolge von niedrigeren Hochs seit dem Intraday-Peak um 9,76 US-Dollar und jüngst tieferen Tiefs. Unterstützungen liegen bei der Fibonacci-Position rund 9,07 US-Dollar und psychologisch bei 9,00 US-Dollar; Widerstände bei 9,35 US-Dollar (EMA-20) und 9,65 US-Dollar (letztes Hoch).

Der RSI liegt bei 39,4 und signalisiert damit unterdurchschnittliches Kaufmomentum. Das Histogramm zeigt negative Beschleunigung, diese hat sich zuletzt abgeschwächt, was auf eine Abnahme des Abwärtsdrucks hindeutet.

Die Bollinger-Bänder-Breite (Ober- minus Unterband) beträgt aktuell rund 0,911 US-Dollar, was für moderate, nicht-extreme Schwankungen spricht. Der Markt ist in einer engen Konsolidierungsphase; solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, bleibt das Risiko für volatile Ausbrüche erhöht.

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch, da Kurs unter EMA-20, RSI schwach und Volatilität moderat sind. Wichtige Unterstützungen: 9,07 US-Dollar (Fibonacci) und 9,00 US-Dollar; Widerstände: 9,35 US-Dollar (EMA-20) und 9,65 US-Dollar (letztes Hoch). Für Dich: Ein nachhaltiger Schlusskurs über 9,35 US-Dollar würde kurzfristig Risiko reduzieren; ein Bruch unter 9,07 US-Dollar erhöht die Wahrscheinlichkeit stärkerer Rücksetzer. Behalte Volumen und RSI zur Bestätigung; ohne klaren Ausbruch ist kurzfristig mit Seitwärtsbewegung zu rechnen.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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