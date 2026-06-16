Während der XRP-Kurs stagniert, geht Ripple mit RLUSD in Afrika den nächsten Schritt. Warum die jüngste Kooperation ein ernstes Problem aufzeigt.

Ripple USD statt XRP: Deshalb macht der Stablecoin in Afrika das Rennen

Ripple USD statt XRP: Deshalb macht der Stablecoin in Afrika das Rennen

Der Krypto-Riese Ripple investiert im Rahmen einer Series-E-Finanzierungsrunde in den afrikanischen Zahlungsdienstleister Flutterwave, welcher derzeit mit 3,2 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Mit der Kooperation will man grenzüberschreitende Zahlungen über Stablecoins abzuwickeln, wobei keine finanzielle Details der Beteiligung genannt wurden. XRP-Anleger dürften angesichts der Meldung aber kaum frohlocken, denn Flutterwave soll zwar an das globale Ripple-Payments-Netzwerk angebunden werden, aber im Zentrum der operativen Integration steht der dollarbesicherte Stablecoin RLUSD.

Dadurch verschärft sich das Narrativ der internen Rivalität zwischen dem nativen Krypto-Asset XRP und dem relativ neuen Stablecoin RLUSD. Ursprünglich war XRP als Brückenwährung konzipiert, doch nun greift Ripple für reale B2B-Zahlungen in Afrika verstärkt auf digitale Dollar zurück. Flutterwave wird Ripple USD zukünftig in seine Infrastruktur integrieren, um Unternehmen internationale Abwicklungen abseits klassischer Korrespondenzbanken zu ermöglichen.

Ripple gegen Ripple? Ein ungewöhnlicher Konkurrenzkampf

Reece Merrick, Geschäftsführer für den Wirtschaftsraum MEA bei Ripple, betonte, dass RLUSD eine zentrale Rolle im afrikanischen Zahlungsraum einnehmen soll. Damit verbleibt XRP zwar in der Validierungsschicht des Ledgers, verliert im operativen Zahlungsverkehr aber an Relevanz. Ripple versucht somit, im rund 300 Milliarden US-Dollar schweren Stablecoin-Markt gegenüber Tether und Circle aufzuholen. Im laufenden Jahr verzeichnete RLUSD ein Wachstum von 20 Prozent auf derzeit 1,6 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: USDT, der Platzhirsch von Tether, kommt auf eine Marktkapitalisierung von 186 Milliarden US-Dollar.

Trotz allem will Brad Garlinghouse nichts von einer internen Rivalität wissen: “XRP ist und bleibt das Herzstück unserer Vision”, betonte der Ripple-CEO zum Jahresbeginn. Man wolle eine langfristige Perspektive einnehmen, “was Krypto-basierte Vermögenswerte wie XRP und RLUSD leisten können, anstatt Zyklen und Hypes hinterherzujagen”.