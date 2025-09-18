App herunterladen
+++Bitcoin wieder über 100.000 Euro – so geht es jetzt weiter+++

Neue Zulassungsstandards Ripple USD kooperiert mit DBS und Franklin Templeton

Für Ripple Labs ist das Jahr 2025 ein Siegeszug. Während XRP vor dem ETF-Start steht, gelingt dem Stablecoin RLUSD der nächste große Schritt durch eine neue Kooperation.

Tobias Zander
XRP-Kurs3.10 $2.36 %
Auf einem Smartphone-Bildschirm werden das Ripple-Logo und der Name in fetten Buchstaben angezeigt, um die Marke Ripple zu präsentieren.

Beitragsbild: picture alliance

 | XRP wird bald an den Börsen gehandelt, RLUSD macht den nächsten Schritt
  • Während Krypto-Anleger derzeit vor allem dem Start des ersten XRP Spot ETFs entgegen fiebern, gelingt Ripple Labs mit dem hauseigenen Stablecoin (RLUSD) bereits der nächste Coup.
  • Die DBS Bank, die größte Bank Südostasiens, hat sich mit dem US-Vermögensverwalter Franklin Templeton und Ripple zusammengetan, um Handels- und Kreditlösungen auf Basis von tokenisierten Geldmarktfonds und RLUSD auf den Markt zu bringen.
  • Unmittelbar nach der Ankündigung erreicht RLUSD ein neues Rekordhoch bei einer Marktkapitalisierung von 730 Millionen US-Dollar. Damit ist es der achtgrößte Stablecoin am Krypto-Markt, hinter Konkurrenten wie USDT, USDC oder USDe.
  • “Die Zusammenarbeit zwischen Ripple, DBS und Franklin Templeton, die Repo-Geschäfte für einen tokenisierten Geldmarktfonds mit einem regulierten, stabilen und liquiden Tauschmittel wie RLUSD ermöglicht, ist wirklich bahnbrechend”, erklärt Nigel Khakoo, VP und Global Head of Trading and Markets bei Ripple.
  • Neue Daten zeigen, dass RLUSD derzeit etwa 36.000 Inhaber hat. Im September ging die Krypto-Firma außerdem eine Partnerschaft mit Chipper Cash, VALR und Yellow Card ein, um RLUSD auf den afrikanischen Märkten einzuführen.
  • Einige Krypto-Experten warnen, dass der Ripple Stablecoin langfristig eine interne Konkurrenz darstellen und XRP verdrängen könnte. Was Technikchef David Schwartz dazu sagt, erfahrt ihr exklusiv im BTC-ECHO Interview: “Ripple: XRP-Kursexplosion überraschte selbst die Chefetage“.
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

