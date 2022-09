Streit um XRP Ripple und SEC drängen auf schnelles Urteil

“Die heute eingereichten Unterlagen machen deutlich, dass die SEC nicht an der Anwendung des Gesetzes interessiert ist”, erklärt Ripple-CEO Brad Garlinghouse auf Twitter . “Sie will alles umgestalten in dem unzulässigen Bestreben, ihre Zuständigkeit weit über die ihr vom Kongress verliehenen Befugnisse hinaus auszuweiten”.