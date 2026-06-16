Künftig sollen KI-Agenten eigenständig mit XRP bezahlen können. Das Unternehmen setzt damit auf einen der spannendsten Technologietrends der kommenden Jahre.

Ripple bringt XRP zu KI-Agenten – was bedeutet das für den Kurs?

Ripple bringt XRP zu KI-Agenten – was bedeutet das für den Kurs?

Ripple will Zahlungen von KI-Agenten auf den XRP Ledger bringen. Dafür hat das Unternehmen das XRPL AI Starter Kit vorgestellt. Die Werkzeugsammlung soll Entwicklern helfen, KI-Agenten zu bauen, die eigenständig Zahlungen senden und empfangen können. Unterstützt werden dabei sowohl XRP als auch der Stablecoin RLUSD. Ripple setzt darauf, dass autonome Software künftig für Dienste oder Daten selbst bezahlen wird.

Mit dem Vorstoß greift Ripple einen Markt an, der bislang vor allem von USDC dominiert wird. Die meisten Zahlungen im Bereich der automatisierten Zahlungen zwischen KI-Systemen laufen derzeit über den Stablecoin von Circle. Dennoch sieht Ripple eine Chance, sich mit schnellen Transaktionen und niedrigen Gebühren einen Teil dieses Marktes zu sichern.

Ripple setzt auf KI-Zahlungen mit XRP und RLUSD

Kern der Strategie ist das x402-Protokoll. Dieses erlaubt es Programmen, digitale Zahlungen direkt in Webanfragen einzubinden. Ein KI-Agent kann dadurch kostenpflichtige Inhalte abrufen, die Zahlung ausführen und den Zugriff anschließend automatisch erhalten. Der gesamte Vorgang läuft ohne menschliche Freigabe ab.

Trotz positiver Nachrichten liegt der Kurs von XRP weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch / Quelle: BTC-ECHO

Ripple verweist dabei auf die technischen Eigenschaften des XRP Ledgers. Transaktionen sollen innerhalb weniger Sekunden abgewickelt werden. Hinzu kommen kalkulierbare Gebühren sowie eine integrierte dezentrale Börse. Diese Merkmale sollen den Einsatz für automatisierte Zahlungen attraktiver machen.

Der Markt befindet sich allerdings noch in einer frühen Phase. Nach Angaben von Web3Trackers wurden über x402 bereits mehr als 120 Millionen Transaktionen auf 14 verschiedenen Blockchains verarbeitet. Der Großteil dieser Aktivitäten entfällt jedoch weiterhin auf USDC. Ripple hat bislang keine konkreten Zahlen zur Nutzung von XRP oder RLUSD im Bereich der KI-Agenten veröffentlicht.

Ob sich XRP und RLUSD gegen die etablierte Konkurrenz durchsetzen können, bleibt damit offen. Ripple positioniert sich frühzeitig in einem Markt, der mit dem Aufstieg autonomer KI-Systeme deutlich an Bedeutung gewinnen könnte. Sollte sich dieser Trend durchsetzen, könnte das neue Anwendungsfälle für den XRP Ledger schaffen.