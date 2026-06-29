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Heiße Prognosen 

Polymarket legt sich fest: Diese Nation gewinnt die Fußball-WM 2026

Die Gruppenphase der Fußball-WM 2026 ist beendet und die K.-o.-Runde beginnt. Auf Polymarket zeichnet sich bereits ein Favorit auf den Titel ab.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das Polymarket-Logo auf einem Smartphone

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wer wird die WM 2026 gewinnen?

Prognosemärkte gehören zu den am schnellsten wachsenden Bereichen der Krypto-Branche. Allein zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wurden auf Plattformen wie Polymarket bereits Milliarden US-Dollar umgesetzt. Nun zeigt sich, welche Nationalmannschaften nach Einschätzung der Märkte die besten Chancen auf den Titel haben.

Die Vorhersagen können sich im Verlauf des Turniers noch ändern / Quelle: Polymarket

Mit dem Abschluss der Gruppenphase richten sich die Blicke auf das Achtelfinale. Während einige Mannschaften bereits überraschend ausgeschieden sind, konzentrieren sich die Wetten auf wenige Top-Nationen. Frankreich und Argentinien führen die Prognosen klar an und vereinen fast die Hälfte aller Titelwetten auf sich.

Polymarket setzt auf Frankreich

Auf Polymarket liegt Frankreich derzeit mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent an der Spitze gefolgt von Titelverteidiger Argentinien mit 21 Prozent. Dahinter rangieren Spanien mit elf Prozent, England mit zehn Prozent und Portugal mit sechs Prozent.

Die hohe Konzentration der Wetten auf Frankreich und Argentinien zeigt, dass viele Marktteilnehmer nur noch zwei realistische Titelkandidaten sehen. Gemeinsam vereinen beide Mannschaften 44 Prozent aller Gewinnprognosen. Wichtig ist jedoch, dass die Quoten bis zum Finale jederzeit auf neue Ergebnisse oder Überraschungen reagieren können.

Polymarket ist eine dezentrale Prognoseplattform, auf der Nutzer auf den Ausgang zukünftiger Ereignisse wetten können. Besonders große Sportereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft locken viele Teilnehmer an. Wie lukrativ das sein kann, zeigt ein Trader, der mit den richtigen Tipps auf Spielergebnisse bereits 24,25 Millionen US-Dollar Gewinn erzielt haben soll.

Am Sonntag, dem 19. Juli 2026, findet das WM-Finale statt. Dann entscheidet sich, welche Nation den Weltmeistertitel gewinnt.

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